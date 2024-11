Masters ATP: Zverev en patron dans le dernier carré, Alcaraz fait ses valises

L'accolade entre Alexander Zverev et Carlos Alcaraz après leur belle empoignade en poules aux Masters, qui a tourné en faveur de Zverev, le 15 novembre 2025 à Turin

Carton plein en phase de groupes, rival direct pour le titre éliminé: Alexander Zverev a fait d'une pierre deux coups en écartant des Masters ATP Carlos Alcaraz, dominé 7-6 (7/5), 6-4, vendredi à Turin.

Comme le N.1 mondial Jannik Sinner, qualifié pour le dernier carré depuis la veille, Zverev a bouclé la phase de groupes avec trois victoires et aucun set perdu.

Sa confiance est au zénith: en comptant son sans-faute à Paris où il a remporté le dernier Masters 1000 de l'année, il a enchaîné une huitième victoire et signé son 69e succès en 2024, plus qu'aucun joueur, plus même que Sinner (68).

Seule petite contrariété pour l'Allemand: faute de terrains disponibles, il n'a pas pu s'entraîner comme il le fait depuis plusieurs semaines, juste après chacun de ses matches, pour préparer de la saison prochaine.

"Je veux gagner des grands titres, je veux être N.1 mondial, je veux concurrencer Carlos (Alcaraz) et Jannik (Sinner) qui sont un niveau au-dessus de moi", a-t-il rappelé.

Sept balles de break

L'Allemand Alexander Zverev au cours de son match de poules remporté contre l'Espagnol Carlos Alcaraz le 15 novembre 2024 à Turin AFP

Sur ce qu'il a montré à l'Inalpi Arena depuis le début de la semaine et en particulier vendredi, Zverev, qui a déjà remporté le "tournoi des maîtres" à deux reprises (2018, 2021), n'est sans doute plus très loin d'atteindre ce niveau et de s'offrir ce titre du Grand Chelem qu'il attend depuis si longtemps.

Certes, Alcaraz, malade depuis plusieurs jours, n'a pas produit son meilleur tennis. Battu au début de la semaine par le Norvégien Casper Ruud pour son entrée en lice (6-1, 7-5), l'Espagnol s'était relancé en battant le Russe Andrey Rublev 6-3, 7-6 (10/8), mais il n'a pas réussi à inquiéter Zverev, en raison notamment d'un service défaillant.

L'Allemand a eu pas moins de sept balles de break dans la première manche, mais n'en a converti aucune face à un adversaire qui s'est briévement retrouvé lors des points importants.

Dans le jeu décisif, Zverev a rapidement pris le large et empoché la première manche en 65 minutes, avant que le récent vainqueur du Masters 1000 de Paris ne fasse dans la foulée le break d'entrée dans la seconde manche.

Même si Alcaraz s'est offert pour la première fois du match des balles de break au cinquième jeu, Zverev, redoutable sur son service, n'a pas tremblé et a converti sa première balle de match.

"Pour Rafa"

L'Espagnol Carlos Alcaraz dubitatif au cours de son match de poules des Masters perdu contre l'Allemand Alexander Zverev le 15 novembre 2024 à Turin AFP

"Je suis un peu déçu. Cela a été une semaine difficile, avec des problèmes physiques, mais j'ai essayé de tirer le plus possible de ce tournoi, cette semaine va me faire progresser", a analysé Alcaraz qui devait s'imposer en deux sets pour espérer disputer les demi-finales.

"J'ai joué aujourd'hui contre l'un des meilleurs joueurs du monde, très solide, avec un excellent service et un retour qui vous met constamment sous pression", a estimé le vainqueur en 2024 de Roland-Garros et de Wimbledon.

Assuré de terminer à la première place de son groupe, Zverev connaît le nom de son prochain adversaire, l'Américain Taylor Fritz, 5e mondial et dauphin de Sinner dans le groupe "Ilie Nastase".

"Il a remporté nos deux derniers affrontements (en 8e de finale à Wimbledon et en quarts de finale de l'US Open, NDLR), il est en confiance, cela va être un beau match", a-t-il estimé.

Le quatrième et dernier billet pour le dernier carré se jouera dans la soirée de vendredi entre le Russe Andrey Rublev, aucune victoire pour le moment, (7e) et le Norvégien Casper Ruud, une victoire et une défaite (8e).

L'Allemand Alexander Zverev au cours de son match de poules aux Masters contre l'Espagnol Carlos Alcaraz le 15 novembre 2024 à Turin AFP

Alcaraz va lui rapidement rallier Malaga pour la phase finale de la Coupe Davis où Rafael Nadal fera ses adieux au tennis la semaine prochaine: "Je veux tout faire pour que Rafa termine sa carrière en remportant un dernier titre", a-t-il promis.