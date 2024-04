Masters d'Augusta/3e tour: Scheffler prend la tête, Woods s'effondre

L'Américain Scottie Scheffler a pris la tête du Masters d'Augusta samedi à l'issue du troisième tour, où la légende du golf Tiger Woods a vécu sa pire journée dans un tournoi majeur.

Scheffler, vainqueur du Masters en 2022, a rendu une carte de 71 pour terminer le tour à -1 (-7 au total), avec un coup d'avance sur son compatriote Collin Morikawa (-6). Max Homa (-5) complète le podium.

"Les putts étaient importants pour moi. J'essaie de me nourrir de l'énergie positive de voir la balle rentrer. J'ai pris un très bon départ, je suis resté patient, j'ai réussi mon eagle au 13e et j'ai bien fini", a déclaré Scheffler.

S'il a perdu la première place avec un double bogey au 10e trou, Scheffler, N.1 mondial, l'a récupérée avec son eagle et deux birdies sur les quatre derniers.

"Cela va être difficile, mais j'ai hâte d'y être", a dit son poursuivant Morikawa, vainqueur de deux Majeurs, qui a rendu une carte de 69.

Le Suédois Ludvig Aberg (-4), auteur d'une jolie performance pour sa première participation à un Majeur (-2 sur la journée), et l'Américain Bryson DeChambeau (-3), plus en difficulté (+3 au troisième tour), sont également en embuscade avant un quatrième tour décisif dimanche.

DeChambeau, vainqueur de l'US Open en 2020 et joueur du LIV, circuit dissident du PGA financé par l'Arabie Saoudite, a tout de même réussi un superbe birdie au 18e trou, à 70 mètres.

"Ça me donne une chance. Si je peux faire quelques putts demain, je pense que je peux avoir une bonne opportunité", a-t-il estimé.

Woods en souffrance

Tiger Woods, qui participe à son premier Majeur depuis avril 2023, a lui réalisé son plus mauvais score dans un Majeur, en rendant une carte de 82, soit dix coups au-dessus du par.

Tiger Woods lors du troisième tour du Masters d'Augusta samedi GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Après avoir passé le cut la veille pour la 24e fois consécutive, un record, le "Tigre" a souffert, ayant visiblement du mal à marcher, lui qui à 48 ans se remet d'une opération à la cheville droite subie en avril 2023 et souffre toujours de douleurs liées à son grave accident de voiture survenu en février 2021.

"Je ne frappais pas très bien et mon putting n'était pas très bon, a analysé Woods. Je n'ai pas eu une très bonne séance d'échauffement et j'ai continué sur cette lancée toute la journée."

"Et j'ai raté beaucoup de putts. Des putts faciles et réalisables. J'en ai raté beaucoup", a-t-il ajouté, lui qui a concédé deux double bogeys et huit bogeys.

Le quintuple vainqueur du Masters a rendu un score de 42 sur les neuf premiers trous du troisième tour, soit son plus mauvais score sur le parcours géorgien.

Woods dégringole à la 52e place (+11), mais a reçu, à la fin de sa journée, une ovation de la part du public, venu voir en masse l'homme aux 15 Majeurs, dont la légende dépasse le monde du golf.

Quant au Français Matthieu Pavon, il n'a pas réussi à confirmer ses superbes performances de la semaine.

Pour sa première participation au Masters, il a démarré son troisième tour à la huitième place, mais a chuté à la 16e (+1) en fin de journée, après avoir concédé quatre bogeys et réussi deux birdies.