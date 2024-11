Masters WTA: Gauff, la jeunesse au pouvoir et les "réserves" en sourdine

La plus précoce depuis vingt ans: en remportant samedi à Ryad le Masters WTA, la N.3 mondiale Coco Gauff est devenue la plus jeune joueuse à gagner le tournoi depuis Maria Sharapova en 2004 au terme d'un combat haletant contre la Chinoise Zheng Qinwen (7e).

Arrivée en Arabie saoudite avec des "réserves" sur la tenue de la compétition dans le royaume conservateur, accusé par les ONG occidentales de violer les droits humains et ceux des femmes en particulier, Gauff a adopté un ton plus modéré dans son discours de victoire, remerciant la fédération saoudienne d'avoir organisé "un tournoi fantastique".

"C'est la première fois que je viens en Arabie saoudite et j'ai passé un séjour formidable, beaucoup plus amusant que ce que je pensais", s'est enthousiasmée la première Américaine à triompher au tournoi qui réunit les huit meilleures joueuses de la saison depuis son idole Serena Williams en 2014.

Pour la porte-drapeau de la délégation américaine aux derniers Jeux olympiques, qui avait connu une désillusion en étant éliminée en huitièmes de finale à Paris, la saison se termine en apothéose avec cette victoire 3-6, 6-4, 7-6 (7/2) contre la première finaliste chinoise au Masters depuis Li Na en 2013.

En octobre, la lauréate de l'US Open 2023 avait en effet déjà gagné le WTA 1000 (les tournois les plus importants après les 4 Grand Chelem) de Pékin et atteint les demi-finales de celui de Wuhan.

Zheng Qinwen, championne olympique en titre et finaliste de l'Open d'Australie en début d'année, a en revanche échoué à devenir la première joueuse asiatique à triompher au Masters WTA, créé en 1972. Elle atteindra toutefois lundi le meilleur classement de sa carrière (5e).

Gauff mène désormais 2-0 dans ses confrontations avec la Chinoise, qu'elle avait battue plus facilement sur la terre battue de Rome au printemps.

Mais elle a mis plus de trois heures à arracher la victoire, dans un match de haut vol truffé de rebondissements.

4,8 millions de dollars

Dans une première manche très serrée, Zheng Qinwen a d'abord dû résister aux assauts de Gauff, écartant quatre balles de break sur ses trois premiers jeux de service.

Après avoir sauvé à son tour une balle de break, Gauff a connu un trou d'air au huitième jeu, perdant son service sur un jeu blanc (5-3) avant de laisser filer la manche (6-3).

La Chinoise a pris d'entrée de jeu le service de son adversaire dans la deuxième manche et a rapidement mené 3-1. Gauff est progressivement revenue dans la partie et s'est montrée enfin plus réaliste sur ses balles de break pour prendre trois fois la mise en jeu de son opposante et égaliser à un set partout (6-4).

La Chinoise Zheng Qinwen, face à l'Américaine Coco Gauff lors de la finale du Masters WTA à Ryad, le 9 novembre 2024. AFP

Le set décisif a été tout aussi riche en péripéties. Moins impériale que d'ordinaire au service mais très solide dans le jeu, Zheng Qinwen a mené 5-4, service à suivre avant de sauver deux balles de match et de pousser son adversaire au tie-break.

La native de Shiyan (centre-est de la Chine), récente lauréate du WTA 500 de Tokyo, a craqué dans le jeu décisif, laissant Gauff s'échapper à 6-0 puis remporter le tie-break 7-2.

Une victoire lucrative pour Gauff, qui repart de Ryad avec un chèque record de 4,8 millions de dollars, supérieur aux 4,4 millions touchés par l'Australienne Ashleigh Barty après son succès au Masters WTA de Shenzhen (Chine) en 2019.