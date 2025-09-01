Mercato: Ademola Lookman, Hamza Igamane, Eliesse Ben Seghir... Où en sont les joueurs africains en Europe?

Le mercato des grands clubs européens s'achève ce lundi 1er septembre à 18 heures, temps universel. Où iront jouer les grands joueurs africains cette saison? Dans quel club vont évoluer Ademola Lookman, Hamza Igamane ou Eliesse Ben Seghir? On fait le point à quelques heures de la fin du marché des transferts.

De gauche à droite, Eliesse Ben Seghir, grand espoir du football marocain, Adolema Lookman, meilleur joueur africain en 2024 et l'international marocain, Hamza Imagane, ont annimé ce mercato. AP/ TV5MONDE

Derniers coups de fils, dernières relectures de contrats... C'était ce lundi la dernière ligne droite des négociations serrées entre agents de joueurs, clubs acheteurs et vendeurs. Le futur club du meilleur joueur africain de l'année 2024 n'est pas encore acté.

Où ira Ademola Lookman ?

C'est un feuilleton qui dure depuis plusieurs semaines et qui tourne au bras de fer entre les dirigeants de l'Atalanta et Ademola Lookman. Le club menace de sanctions le joueur. L'attaquant nigerian, à nouveau auteur d'une saison pleine (20 buts et six passes décisives) , élu meilleur joueur africain en 2024, ne veut plus jouer à Bergame. L'Inter a proposé une somme record de 45 millions d'euros pour l'Atalanta mais la somme a été jugé insuffisante par les patrons du club. Le Bayern Munich serait sur les rangs selon l'Équipe, le quotidien sportif français. Tottenham, le club du nord de Londres est également intéressé.

🇳🇬 Ademola Lookman was very strong last season. 😮‍💨 pic.twitter.com/KfoedW87T4 — Bayern 90  (@Bayern90min) September 1, 2025

Hamza Igamane au Losc, une entrée fracassante

Le LOSC a officialisé vendredi l'arrivée de l'attaquant international marocain Hamza Igamane, courtisé depuis le début du mercato et pour lequel le club lillois va payer 10 millions d'euros aux Rangers. Et l'adaptation a été rapide. Le jeune attaquant de 22 ans a marqué un doublé contre Lorient pour son premier match. Son entraineur Bruno Genesio a été "bluffé".

𝑨𝒅𝒂𝒑𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒂𝒏𝒆́𝒆 🤯🇲🇦



Le doublé pour le premier match de Hamza Igamane 👊 pic.twitter.com/G4MWEpsHnc — LOSC (@losclive) September 1, 2025

Victor Osimhen, définitivement à Galatasray

Prêté la saison dernière à Galatasaray, Victor Osimhen a rejoint définitivement le club stambouliote ce mercredi. Parmi les héros du titre de Naples en Serie A en 2023, le Nigérian quitte le champion d'Italie en titre en échange de 75 millions d'euros.

Eliesse Ben Seghir, le grand espoir du football marocain au Bayer Leverkussen

Le grand espoir du Maroc Eliesse Ben Seghir quitte l'AS Monaco pour le Bayer Leverkussen. Le milieu offensif, né en 2005, a signé un contrat jusqu'en 2030 chez le champion de Bundesliga pour un transfert de 32 millions d'euros avec 5 millions de bonus selon L’Équipe.





L'international malien Hamari Traoré rejoint le Paris FC

L'arrière latéral de 33 ans a signé pour deux saisons, plus une autre en option, pour un transfert, bonus compris, aux alentours de 5 millions d'euros. Le défenseur jouait à la Real Sociedad depuis deux saisons. Il avait été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou en 2024.

Chargement du lecteur...

Chancel Mbemba va signer au LOSC

Le défenseur central de la RD Congo Chancel Mbemba va rejoindre le LOSC, selon l'Equipe. L'international congolais de 31 ans est libre depuis la fin de son contrat à Marseille le 30 juin (85 sélections, 6 buts). Il se serait mis d'accord sur un contrat courte durée d'une saison avec le club nordiste. Il passe sa visite médicale ce lundi.

Le défenseur international congolais Chancel Mbemba, libre depuis la fin de son contrat à Marseille le 30 juin, va signer au LOSC pour un contrat de courte durée

➡️ https://t.co/edHc8TZ7U3 pic.twitter.com/Fnu6fkmuWX — L'Équipe (@lequipe) September 1, 2025



