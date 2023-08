Mercato : ces buteurs africains qui prennent du galon

Par TV5MONDE

Image Frédéric Chambert / Panoramic

4 minutes de lecture

Sadio Mané, André Onana, Mohammed Kudus : ces stars, confirmées ou en devenir, ont animé la chronique du mercato estival, qui s'achève cette semaine en Europe. Mais cette période de mutation a aussi et surtout vu certaines valeurs montantes du football africain, et particulièrement des buteurs, rejoindre des clubs plus ambitieux, trouvant ainsi une récompense de leurs progressions régulières. Coup de zoom sur ces vedettes de demain.

El Bilal Touré (Mali, 21 ans, Almeria >> Atalanta Bergame)



El Bilal Touré a poursuivi cet été son ascension express. Parti voici un an du Stade de Reims pour Almeria contre une somme de huit millions d’euros, l'attaquant international malien a quitté un an et sept buts plus tard la formation de bas de tableau de Liga pour l'Atalanta Bergame, couveuse de jeunes talents habituée à jouer les places européennes en Serie A italienne dont elle termina à la cinquième place la saison passée. Et pour se l'offrir, la formation lombarde n'a pas lésiné sur les moyens, bien au contraire. Les 31 millions d'euros mis sur la table pour l'ancien vainqueur de la CAN des moins de 20 ans constituent même le plus gros montant jamais lâché par le club italien pour un transfert. Les supporters de la Dea devront toutefois patienter avant de le voir évoluer : blessé lors d'un match amical de préparation, le natif d'Adjamé en Côte d'Ivoire a été opéré d'une rupture de l'insertion du tendon fémoral droit et sera éloigné des terrains pour une durée d'environ quatre mois.



Victor Boniface (Nigeria, 22 ans, Union Saint-Gilloise >> Bayer Leverkusen)



Lui aussi a vu sa valeur plus que tripler en moins d'un an : arrivé de Bodo/Glimt en Norvège au mois d'août 2022 pour un montant de 6,1 millions d'euros, Victor Boniface a quitté cet été l'Union Saint-Gilloise pour le Bayer Leverkusen contre un chèque de 20,5 millions d'euros. Pur avant-centre au contraire d'El Bilal Touré, ce natif d'Akure dans le sud-ouest du Nigeria a réussi le tant convoité « double double » statistique (plus de dix buts et de dix passes décisives) lors de l'exercice 2022-2023, avec 22 réalisations et 12 offrandes en 55 matchs toutes compétitions confondues. Et pas n'importe quels matchs, puisque celui qui n'est pas (encore ?) international nigérian avait particulièrement brillé en Ligue Europa face aux clubs de Bundesliga de l'Union Berlin et du Bayer Leverkusen. On comprend mieux que ce dernier ait dégainé une telle offre pour s'attacher les services de cette fine gâchette, qui, au-delà de son prénom, a plus d'un point commun avec Victor Osimhen, passé lui aussi par la Bundesliga, cette si bonne école. L'apprentissage commence bien pour Boniface : en deux matchs, la recrue a déjà fait trembler les filets deux fois, et délivré une passe décisive.



Mohamed Amine Amoura (Algérie, 23 ans, Lugano >> Union Saint-Gilloise)



Pour compenser la perte de Victor Boniface, les dirigeants de l'Union Saint-Gilloise, ont (notamment) misé sur Mohamed Amine Amoura. Capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque, le natif de Taher dans la wilaya de Jijel s'est épanoui comme ailier droit avec la formation suisse. Auteur de dix buts et quatre passes décisives pour seulement dix titularisations et 1221 minutes de jeu la saison dernière, son efficacité a séduit les dirigeants bruxellois. Véloce, doté d'un excellent jeu de tête pour son petit gabarit (1m70), Amoura a aussi été remarqué par le sélectionneur des Fennecs. Djamel Belmadi l'avait titularisé sur l'aile... gauche face à l'Ouganda en juin dernier. Auteur d'un doublé, l'ancien joueur de l'ES Sétif s'était alors montré digne de la confiance placée en lui. Transféré pour 4 millions d'euros, l'attaquant de poche devra patienter pour étrenner ses nouvelles couleurs à l'échelon européen : le sort a désigné Lugano comme adversaire des Apaches de l'Union Saint-Gilloise en barrages de la C3.



Akor Adams (Nigeria, 23 ans, Lillestrom >> Montpellier)



Il a déjà fait se lever la Butte : avec un doublé contre Le Havre (2-2), Akor Adams n'a pas manqué ses débuts avec Montpellier. Recruté suite au départ de Stephy Mavididi à Leicester City, ce véloce et athlétique Nigérian (1m90) sort d'une saison à quinze buts avec Lillestrom, en Eliteserien (L1 norvégienne), décidément un tremplin de choix pour les attaquants venus du pays des Super Eagles. « J'ai un très bon ressenti en arrivant ici. Je pense que j'arrive au bon endroit, au bon moment pour franchir un palier », déclarait la recrue au moment de sa présentation. Trois semaines et trois journées de Ligue 1 plus tard, les faits donnent raison à celui qui marche sur les traces de John Utaka, champion de France 2012 avec les Héraultais. « Sur le premier match qu’il nous a montré et sur les séances d’entraînement, oui, c’est une bonne pioche, avait dit dès son premier match (et doublé) l’entraîneur du MHSC, Michel Der Zakarian. Maintenant, à lui de confirmer sur toute une saison. » L’intéressé sait ce qu’il lui reste à faire.