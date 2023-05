Mercato : en fin de contrat, 5 cadres à l'heure du choix

Le mercato estival approche, et avec lui les rumeurs plus ou moins fondées de transfert. Si certaines d'entre elles ne se concrétiseront jamais, il est en revanche quasi certain de voir les joueurs en fin de contrat changer de club. Coup de zoom sur cinq internationaux africains dans cette situation.

Hamari Traoré (Mali - Rennes)



Capitaine du Stade Rennais, maillon fort de la formation bretonne dont il porte les couleurs depuis 2017, Hamari Traoré s'est vu transmettre ces dernières semaines une offre de prolongation de son contrat, qui prend fin le 30 juin. Selon le quotidien sportif L'Équipe, celle-ci porte sur un nouveau bail de deux ans mais ne satisferait pas les attentes du latéral droit, qui préfèrerait rempiler pour une durée de trois ans. Surtout, le salaire proposé serait assez inférieur aux attentes de l'international malien, âgé de 31 ans. Dans l'entourage du joueur, on attend plus et mieux de la part du club entraîné par Bruno Genesio. Si un terrain d'entente n'était pas trouvé, l'ancien de l'Académie Jean-Marc Guillou de Bamako pourrait changer d'air cet été. L'Olympique Lyonnais ne fait pas mystère de son intérêt pour ses services, tandis que le Betis Séville et le Bayer Leverkusen auraient entamé des discussions. Enfin, des clubs saoudiens pourraient aussi passer à l'action dans ce dossier.



Wilfried Zaha (Côte d'Ivoire - Crystal Palace)



Du côté de Crystal Palace, les grandes manœuvres ont également commencé pour Wilfried Zaha. Élément essentiel du club du sud de Londres depuis près d'une décennie, l'international ivoirien est susceptible de le quitter libre cet été. Afin d'éviter cette mésaventure, les Eagles lui ont selon diverses sources anglaises proposé un nouveau contrat de quatre ans aux conditions royales. Le mot n'est pas trop fort pour celui qui toucherait un salaire hebdomadaire de 226.000 euros, soit 10 millions d'euros par saison. Car si l'ex-joueur de Manchester United acceptait cette offre, il deviendrait à 30 ans le joueur le mieux payé de l'histoire du club. Bien que perturbé par une blessure, le natif d'Abidjan a encore réussi cette saison 7 buts et 2 passes décisives en 27 rencontres de Premier League. Sa situation serait suivie attentivement par des clubs de Ligue des Champions, parmi lesquels l'Olympique de Marseille. Mais la cible Zaha paraît bien coûteuse en salaire pour le club phocéen.



Naby Keita (Guinée - Liverpool)



En fin de contrat avec Liverpool le 30 juin prochain, Naby Keita ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Régulièrement freiné par des blessures, le talentueux mais fragile Naby Keita n’a jamais réussi à devenir un titulaire régulier sous les ordres de Jürgen Klopp, depuis son arrivée en provenance du RB Leipzig contre un chèque de 60 millions d’euros en juillet 2018. Même s’il n’est vraiment sorti des plans du technicien allemand, le milieu de terrain offensif façonné par l’écurie Red Bull ne prolongera pas avec les Reds. Le capitaine du Syli national de Guinée, qui a fêté ses 28 ans en février, va sauf improbable retournement de situation partir libre cet été. Son salaire actuel, estimé à 7 millions d'euros annuels, a de quoi faire réfléchir d'éventuels courtisans. La presse allemande, attentive à son cas, a évoqué ces dernières semaines deux hypothèses : celle d'un retour au RB Leipzig, à l'image du choix fait par Timo Werner, autre ancien du club au taureau revenu au bercail, mais aussi celle d'une signature au Borussia Dortmund, en quête d'un successeur à l'Anglais Jude Bellingham. D'autres sources ont fait état d’un possible intérêt du Barça, de l'Inter et de l'AC Milan pour l'ancien Istréen.



Ellyes Skhiri (Tunisie - FC Cologne)



Après quatre saisons bien remplies, le milieu de terrain international tunisien va, sauf improbable retournement de situation, quitter le FC Cologne le 30 juin, au terme de son contrat. Auteur de sept buts en seize matchs depuis la reprise de la Bundesliga fin janvier, l’Aigle de Carthage avait été courtisé en vain par l’Olympique Lyonnais l’hiver dernier. Mais c'est en Allemagne que l’ancien joueur de Montpellier possède la cote la plus élevée. Selon le quotidien Bild, le RB Leipzig a inscrit le nom du natif de Lunel sur ses tablettes. A la lutte pour une qualification directe en Ligue des Champions, la formation entraînée par Marco Rose perdra cet été l’Autrichien Konrad Laimer, en fin de bail et annoncé au Bayern Munich, et pourrait aussi voir Amadou Haidara la quitter, le Malien disposant de pistes intéressantes en Angleterre. Joueur de champ le plus utilisé cette saison à Cologne, également surveillé par le Borussia Dortmund, Skhiri apparaît dans la plénitude de ses moyens à l’âge de 28 ans. Le temps est sans doute venu pour lui de découvrir la Ligue des Champions.



Ramy Bensebaini (Algérie - Borussia Mönchengladbach)



Âgé lui aussi de 28 ans, également passé par Montpellier, Ramy Bensebaini va sans doute comme le Tunisien continuer à prendre du galon en Bundesliga. En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach le 30 juin prochain, le latéral gauche international algérien ne prolongera pas et connaît déjà sa prochaine destination, nous a appris Sky Sports. Selon l'édition allemande du média, le Fennec s'est déjà mis d'accord avec le Borussia Dortmund. Un bail de « longue durée » y attendrait le Fennec, auteur de 19 buts et 7 passes décisives en 94 matchs de championnat depuis son arrivée sous les couleurs des Fohlen au mois d'août 2019 en provenance du Stade Rennais. Ce futur transfert fournirait ainsi au BVB un successeur au Portugais Raphaël Guerreiro, lui aussi en fin de contrat cet été. Et comme pour souligner que tout était déjà décidé pour son avenir, le joueur formé au Paradou AC a marqué contre son probable futur club, sauvant l'honneur de Gladbach, balayé samedi par Dortmund (5-2).