Mercato : que retenir du marché estival sur les championnats européens ?

La dernière soirée du marché estival des transferts, le vendredi 1er septembre, a été l'occasion des derniers coups en Angleterre ou en France, où le Paris SG a finalement recruté Randal Kolo Muani, et est restée plus calme en Italie et en Espagne.

Angleterre : Chelsea dépasse le milliard

Avec la signature du jeune ailier anglais Cole Palmer dans la journée de vendredi, Chelsea dépasse le milliard de livres sterling (1,167 milliard d'euros) en trois mercatos ! Grands animateurs du mercato en Europe, les Blues ont ajouté Palmer à leur collection, après Moises Caicedo, Roméo Lavia, Axel Disasi et Christopher Nkunku.

"Tout le monde en profite. Nous vivons dans ce que ce business produit", estime l'entraîneur du club londonien, Mauricio Pochettino.

Dans ce dernier jour de marché, Manchester City, qui a déjà recruté le puissant défenseur croate Josko Gvardiol, Mateo Kovacic et Jérémy Doku, a fait signer le milieu portugais de Wolverhampton Matheus Nunes, pour 62 millions d'euros, selon la presse.

Manchester United a fait venir en prêt le milieu marocain Sofyan Amrabat (Fiorentina) et le défenseur espagnol Sergio Reguilon (Tottenham).

Liverpool a repoussé une offre du club saoudien al-Ittihad pouvant aller jusqu'à 175 millions d'euros pour sa star égyptienne Mohamed Salah, les "Reds" ne pouvant pas lâcher leur star à quelques heures de la clôture du marché.

L'équipe de Jürgen Klopp aimerait se renforcer avec le N.8 du Bayern Ryan Gravenberch, un Néerlandais.

L'international français Clément Lenglet a signé à Aston Villa,

Ansu Fati a été prêté par le Barça à Brighton et Hugo Lloris est toujours bloqué à Tottenham, où l'entraîneur ne compte plus sur lui.

Italie : Milan vise Mir, l'Inter attend Klaassen

Toujours frappée par les pertes dues à la période Covid (1,4 milliard d'euros et endettement de 5,6 mds EUR en 2021-22 selon le rapport annuel publié début août), la Serie A a surtout vendu et privilégié les prêts et joueurs en fin de contrat. L'Inter Milan a tout de même lâché 32 millions d'euros pour faire venir Benjamin Pavard du Bayern Munich.

Pour le dernier jour de mercato, les vice-champions d'Europe essaient de faire venir Dany Klaassen de l'Ajax Amsterdam. L'AC Milan cherche toujours une doublure à Olivier Giroud (36 ans), a abandonné la piste de l'Iranien du FC Porto Mehdi Taremi et tente de faire venir l'attaquant espagnol du Séville FC Rafa Mir.

Côté Juventus, Leonardo Bonucci s'en va après douze saisons en treize ans (et une année à l'AC Milan) pour rejoindre l'Union Berlin.

Allemagne : le Bayern rate Palhinha

Le 13 août 2023, l'anglais Harry Kane pose avec le maillot du Bayern Munich. Il vient de devenir la recrue la plus chère de l'histoire de la Bundesliga, le championnat allemand. AP Photo/Matthias Schrader, File

Le Bayern Munich a réalisé son gros coup pendant l'été en faisant venir le capitaine et buteur de l'Angleterre Harry Kane pour 100 millions d'euros plus 10 millions de bonus, soit la recrue la plus chère de l'histoire du club et de la Bundesliga.

Le départ de Benjamin Pavard à l'Inter Milan a toutefois laissé "un trou béant" dans l'effectif bavarois, regrette l'entraîneur Thomas Tuchel, qui n'a plus "que" deux arrières-droits, le Marocain Noussair Mazraoui et le Sénégalais Bouna Sarr.

Vendredi, selon les médias allemands, les undécuples (onze fois) champions d'Allemagne en titre ont échoué à faire venir un milieu à vocation purement défensive, réclamé à cor et à cri par Tuchel depuis le début de l'été.

Arrivé à Munich à la mi-journée, Joao Palhinha a passé selon les médias allemands sa visite médicale, mais Fulham n'a pas trouvé de remplaçant avant la fermeture du marché allemand à 18h00 (françaises) et le transfert estimé à 65 millions d'euros ne se fera pas.

Vendredi, l'Eintracht, qui a fini par laisser partir son attaquant Randal Kolo Muani au PSG, a recruté un autre Français, Niels Nkounkou (Saint-Étienne).

Espagne : Joao Felix et Cancelo au Barça

Le FC Barcelone, toujours étranglé financièrement, a surtout cherché à vendre et alléger sa masse salariale. Les légendes Gerard Piqué, Sergi Busquets et Jordi Alba ne sont plus là. Le premier a mis fin à sa carrière, les deux autres ont rejoint Léo Messi à l'Inter Miami.

Les Catalans se sont fait prêter Joao Felix par l'Atlético Madrid. Le Portugais est indésirable chez les "Colchoneros" et a dit qu'il voulait rejoindre le Barça.

Les champions d'Espagne ont aussi réussi leur forcing pour faire venir Joao Cancelo de Manchester City, également en prêt.

Le Real Madrid a bouclé tôt son mercato, avec l’Anglais Jude Bellingham, 20 ans, pour 103 millions d'euros, et la pépite turque Arda Güler pour 20 millions. Malgré les blessures de Vinicius et d'Eder Militao, l'entraîneur Carlo Ancelotti a dit qu'il avait ce qu'il faut dans son effectif.

A l'Atlético Madrid, le Belge Yannick Carrasco pourrait partir vers l'Arabie Saoudite dans la dernière ligne droite du mercato.

France : Dembélé et Kolo Muani au PSG

Ousmane Dembélé, ici en juin 2023 avec Barcelone, est l'une des recrues du Paris-Saint-Germain lors du mercato d'été. AP Foto/Jeffrey McWhorter, File

En Ligue 1, le Paris SG a animé la fin du mercato jusqu'au bout, avec le recrutement in extremis du buteur de Francfort, l'international français Randal Kolo Muani. Selon différents médias, le club aux capitaux qataris a fini par faire céder l'Eintracht Francfort avec une offre à hauteur de 90 M EUR. La perspective de voir le trio d'attaque de l'équipe de France Kylian Mbappé-Kolo Muani-Ousmane Dembélé réuni au PSG est alléchante.

Après avoir recruté l'espoir lyonnais Bradley Barcola, le PSG en serait à 345 M EUR d'achats cet été avec "RKM", mais le club a aussi vendu (Neymar) ou laissé partir (Messi), des gros salaires.

Marco Verratti, historique de l'ère qatarie mais non désiré par les dirigeants et l'entraîneur Luis Enrique, pourrait également faire ses valises, bientôt vers le Moyen-Orient.

A Marseille, l'arrivée sur le fil du défenseur de Lorient Bamo Meïté est venue clore un mercato très ambitieux avec les signatures déjà actées de Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emerick Aubameyang, Renan Lodi, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Joaquin Correa et Michael Murillo.

Monaco a recruté le prometteur buteur anglo-américain de Reims Folarin Balogun.