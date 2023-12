Messi et le Mondial-2026: "envie d'y être", mais "ce sera difficile"

Un an après son titre mondial avec l'Argentine, le capitaine de l'Albiceleste Lionel Messi a de nouveau évoqué l'hypothèse de sa participation au Mondial-2026 disant en avoir "plus que jamais" envie, mais avouant qu'"en étant réaliste, ce sera difficile".

Interrogé, comme quasiment à chacune de ses sorties, sur son éventuelle présence au Mondial-2026 aux Etats Unis, Canada et Mexique, Messi a réaffirmé que "la seule chose à laquelle (il) pense aujourd'hui est de bien arriver à la Copa America" en juin-juillet aux Etats-Unis, compétition que l'Argentine a remportée en 2021.

"Après, le temps dira si je suis ou pas" au Mondial-2026, a-t-il déclaré sur la chaîne Star+. "Je vais arriver à un âge (39 ans) qui normalement ne me permettrait pas de disputer le Mondial".

"J'ai déjà dit que je ne pensais pas que j'y serai, et il avait semblé que je prendrais ma retraite après le dernière Mondial, mais c'est tout le contraire. Maintenant, je veux y être plus que jamais", avoue Messi de l'échéance 2026.

C'est à ce jour sa déclaration d'intention la plus ferme sur son envie de continuer, s'il peut, jusqu'en 2026. Depuis le titre 2022, Messi, 36 ans, a toujours répété qu'il prendrait son avenir avec la sélection au jour le jour en fonction de son état, sans se projeter.

"Je ne pense pas au Mondial, et je ne dis pas à 100% que je n'y serai pas, car tout peut arriver", redit-il a Star+ "En raison de mon âge, le plus normal serait que je n'y sois pas. Après on verra jusqu'où ça peut aller. Peut-être qu'on réussira bien à la Copa America, et que tout sera réuni pour continuer. Peut-être pas. En étant réaliste, ce sera difficle", concède-t-il.

"Après tant d’années de souffrance, aujourd’hui nous vivons un moment spécial comme je n'en ai jamais vécu, et je veux en profiter pleinement", dit Messi du plaisir qu'il prend actuellemnt en sélection. "Je veux profiter de tout ça, sans penser à deux ou trois ans, qui dans le football, est trés long".

L'Argentine terminera 2023 leader des qualifications sud-américaines pour le Mondial-2026, avec 15 points sur 18 possibles. Les éliminatoires reprennent en septembre 2024.

Après la récente victoire au Brésil (1-0), le sélectionneur Lionel Scaloni a surpris en laissant planer un doute sur son avenir. Sans pour autant annoncer sa démission, il a déclaré qu'il était "temps de penser", et que l'équipe "a besoin d'un entraîneur qui a toute l'énergie possible et qui va bien".