Miami: Djokovic visera un 100e trophée en finale dimanche contre le jeune Tchèque Mensik

Le Serbe Novak Djokovic a dominé le Bulgare Grigor Dimitrov 6-2, 6-3, se qualifiant vendredi pour la finale du Masters 1000 de Miami (Floride, Etats-Unis), où il visera un 100e trophée face au jeune Tchèque Jakub Mensik.

Alors qu'il n'est plus la machine à gagner de son âge d'or, Djokovic, âgé de 37 ans et aujourd'hui N.5 mondial, joue en Floride son meilleur tennis "depuis longtemps", de son propre aveu, et aura dimanche une nouvelle occasion de marquer l'histoire de son sport.

Le Serbe fera face à l'inexpérimenté Jakub Mensik, âgé de 19 ans, pour un 100e trophée, une barrière symbolique seulement franchie chez les hommes par Roger Federer (103) et le recordman Jimmy Connors (109).

"Après les Jeux olympiques de Paris (médaille d'or), qui était mon 99e titre, je savais que chaque tournoi sur lequel je m'alignerai serait une occasion d'avoir le 100e. Je n'ai pas encore réussi, et j'espère y arriver dimanche", a-t-il commenté.

"Je vais tout donner. Je n'ai pas encore perdu un set. Je joue un très bon tennis, mon meilleur depuis longtemps. C'est une très belle opportunité".

Vendredi, sous les yeux de Lionel Messi, venu en voisin, Djokovic a rapidement pris l'avantage lors de sa demi-finale contre Dimitrov, expédiant la première manche en 32 minutes, et s'appuyant toute la rencontre sur un excellent service (87% de premières balles).

"Nous avons travaillé sur le service avec Andy Murray", son ancien rival devenu entraîneur, "mais pas seulement, et on a même mis plutôt l'accent sur d'autres coups", a-t-il assuré.

"Libre"

Le Serbe aux 24 titres du Grand Chelem n'avait plus atteint de finale depuis octobre dernier à Shanghai (défaite contre Jannik Sinner), et n'a plus gagné de trophée sur le circuit ATP depuis le Masters de Turin fin 2023.

Cette saison, il avait brillé en quart de finale de l'Open d'Australie contre Carlos Alcaraz avant de déclarer forfait en demi-finale, touché à une cuisse, puis de perdre dès ses entrées en lice à Doha en février et à Indian Wells début mars.

Le tout avant d'étinceler de nouveau à Miami, tournoi qu'il a déjà remporté à six reprises, mais plus depuis 2016, et sur lequel il ne s'était plus aligné depuis 2019.

A 37 ans, Djokovic bat des records de longévité: il devient le plus vieux finaliste de cette catégorie de tournoi, se qualifiant pour la 60e fois pour la finale, égalant le record d'Andre Agassi, pour 40 succès jusqu'ici.

Battu pour la 13e fois en 14 confrontations par Djokovic, Grigor Dimitrov (15e mondial) a rendu hommage à "la liberté" affichée par le Serbe.

"Quand vous avez son palmarès, vous êtes évidemment plus libre. Cette confiance qu'il affiche, c'est comme une tache impossible à effacer."

Mensik gagne un duel de serveurs

Le Tchèque Jakub Mensik après sa qualification en finale du Masters 1000 de Miami aux dépens de l'Américan Taylor Fritz, le 28 mars 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

En fin d'après-midi, le Tchèque Jakub Mensik, 54e joueur mondial, a réussi un petit exploit en dominant le N.4 mondial américain Taylor Fritz 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (7/4).

Mensik s'est ainsi qualifié pour sa deuxième finale sur le circuit seulement, la première dans un tournoi de ce niveau, et visera un premier titre lors d'un choc des générations contre Djokovic.

Malgré son inexpérience, le Tchèque a montré des nerfs d'acier pour dominer le 4e joueur mondial sans jamais lui voler son service, ne perdant le sien qu'une seule fois en 2h30.

Il s'est montré à peine plus fort lors des deux jeux décisifs, dont celui de la 3e manche, remporté sur une faute adverse sur sa première balle de match après avoir bien tenu l'échange.

Mensik, tombeur du Français Arthur Fils en quart de finale, a remporté les cinq tie-breaks qu'il a eu à disputer à Miami en s'appuyant sur un service redoutable (25 aces contre Fritz), notamment grâce à sa taille (1,93 m).

Il avait résisté mais perdu en trois sets contre Djokovic lors de leur seule confrontation en octobre dernier, en quart de finale à Shanghai.

La finale du tournoi féminin opposera samedi la N.1 mondiale bélarusse Aryna Sabalenka à la N.4, l'Américaine Jessica Pegula.