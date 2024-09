MLS : Ces Africains qui enflamment la Ligue

Ils ont pour noms Bouanga, Paintsil, Bassi, Agada, Nwobodo et après 29 matchs disputés en MLS pour le compte de la saison 2024, ils font partie de la crème des footballeurs africains évoluant en Amérique du Nord. Présentation de ces cinq joueurs avec l'expertise de Mathieu Lemée, journaliste et spécialiste de la MLS.

Par TV5MONDE

Image SUSA / Icon Sport

7 minutes de lecture

Denis Bouanga (Gabon - LAFC)



Meilleur buteur la saison dernière en MLS avec 25 réalisations, l'international gabonais poursuit sur sa lancée offensive en 2024 avec déjà 16 buts à son compteur en 25 matchs, tous comme titulaire, à un seul but du duo Cristian Arango (Real Salt Lake) - Christian Benteke (DC United). Malgré un lent départ en 2024, le joueur désigné marque maintenant presque à tous les matchs, en plus d'être un très bon passeur décisif (8 au compteur pour la 10e place en MLS). L'arrivée d'Olivier Giroud ne devrait pas diminuer sa production offensive, bien au contraire, d'autant plus que le club de LAFC est bien rodé depuis l'arrivée de l'ancien de Ligue 1 dans l'effectif il y a deux ans.



L'avis de Mathieu Lemée : Depuis son arrivée en août 2022, Denis Bouanga est le joueur offensif africain le plus prolifique en MLS avec 62 buts en 91 matchs et rien n'indique qu'il va ralentir sa production. Même si 7 de ses 16 buts en 2024 ont été inscrits sur penalty, l'ancien Stéphanois demeure un redoutable ailier gauche capable de marquer de toutes les façons possibles peu importe la situation (jeu posé, coup franc, corner, tirs de loin, contre-attaque). Bon dribbleur, lucide lorsqu'il percute vers le but adverse, au point d'être également solide dans les passes-clés effectuées dans la surface, Bouanga est un redoutable finisseur et l'un des arguments massues faisant de LAFC l'un des favoris encore une fois pour la Coupe MLS en 2024.



Joseph Paintsil (Ghana - LA Galaxy)



Alors que le LAFC caracole parmi les meilleures équipes en MLS, son rival local, depuis 5 ans, le Galaxy, a connu au contraire une situation de crise comme le club en a rarement vécu depuis l'ère David Beckham. Mais en 2024, l'ancienne équipe de Zlatan Ibrahimovic est de retour au sommet grâce notamment à l'arrivée de Joseph Paintsil en février dernier. En 24 matchs, dont 23 comme titulaire, l'international ghanéen totalise déjà 8 buts et 7 passes décisives à son compteur; prouvant ainsi qu'il s'est très bien acclimaté à la MLS. Les succès offensifs de l'ailier droit de 26 ans témoignent également d'un meilleur travail en amont au plan du recrutement pour le Galaxy, délaissant visiblement un peu le style bling-bling sans saveur des saisons précédentes.



L'avis de Mathieu Lemée : Ce nouveau joueur africain arrivé en 2024 s'avère une acquisition payante pour le Galaxy. Sa polyvalence, sa qualité au niveau des centres, sa façon de provoquer l'adversaire pour provoquer des fautes, la précision de ses coups francs et sa façon de permuter avec ses coéquipiers dans la surface en font sûrement le meilleur joueur africain de la MLS en 2024 après Bouanga. En tout cas, l'ancien du KRC Genk a relancé la rivalité entre les deux clubs basés à Los Angeles (derby El Trafico) en plus de faire du Galaxy un candidat au titre que plusieurs consultants n'attendaient pas.



Amine Bassi (Maroc - Dynamo Houston)



Avec sa façon de valoriser la prise de risque, la MLS met en évidence l'importance des meneurs de jeu, même à l'ancienne. Dépourvu de ce type de joueur depuis quelques saisons, ce qui l'a souvent placé dans les bas-fonds du classement, le Dynamo Houston a enfin trouvé une jolie perle au poste de milieu offensif avec Amine Bassi. Après une saison 2023 où il a fait ses gammes, le Franco-Marocain de 26 ans s'est rendu indispensable en 2024 avec 2 buts et 6 passes décisives en 24 matchs (tous comme titulaire), le plaçant ainsi dans le top 20 des meilleurs passeurs de la ligue. Son apport dans le jeu offensif, pour ne pas dire global, du Dynamo, contribue pour l'instant à placer le club en bonne posture au classement de la division Ouest afin de se qualifier pour les éliminatoires de la Coupe MLS.



L'avis de Mathieu Lemée : Même si ses statistiques offensives peuvent sembler décevantes au premier regard, Amine Bassi apporte bien plus que des stats au Dynamo Houston. Non seulement l'ancien de l'ASNL répond à un besoin qui était impératif pour le club au poste de meneur de jeu, mais son aisance dans la tenue du ballon, sa vision du jeu pour le remettre avec précision dans les petits espaces et sa capacité à provoquer des fautes, en font une menace permanente pour l'adversaire, ne serait-ce que pour les nombreuses occasions de but qu'il parvient à créer grâce à ses qualités. Bassi présente donc une marge de progression intéressante, même si son apport "invisible" à l'attaque est déjà indéniable.



William Agada (Nigeria - Sporting Kansas City)



Après une saison 2023 marquée par une fracture à la jambe qui l'a écarté des pelouses pendant plus de la moitié de l'exercice, l'attaquant de pointe William Agada est de retour en force en 2024. En dépit de ratés à l'allumage au début de la saison, William Agada a gagné ses galons de titulaire (16 titularisations en 26 matchs) en inscrivant 6 de ses 9 buts en juillet dernier. Le Nigérian de 24 ans, arrivé au Sporting Kansas City en août 2022 (23 buts en 61 matchs) en provenance de l'Hapoël Jerusalem FC, veut toutefois prouver par sa pugnacité que les 8 buts marqués en 10 matchs à ses débuts en MLS ne sont pas le fruit du hasard. Il sera à surveiller d'ici la fin de la présente saison.



L'avis de Mathieu Lemée : William Agada constitue une belle petite surprise en MLS cette saison. Ce qui frappe chez lui, c'est que malgré sa relative petite taille (1m76) l'attaquant nigérian adore le jeu physique et aérien, au point de remporter près de 50% de ses duels contre des adversaires pourtant plus imposant que lui, ce qui en fait une cible de choix dans la surface lors des coups de pieds arrêtés. À six mètres des buts, il est également dangereux sur les seconds ballons et ses coéquipiers en bénéficient lorsque ce n'est pas lui qui termine une action au fond des filets. Avec un peu plus de constance, Agada a le potentiel pour devenir l'un des buteurs africains les plus productifs en MLS, même s'il n'a pas le talent d'un Kei Kamara au sommet de son art.



Obinna Nwobodo (Nigeria - FC Cincinnati)



Lors de son entrée en MLS en 2019, l'identité de jeu du FC Cincinnati s'est d'abord construite autour de l'attaque. Mais après trois ans à avoir concédé trop de buts à l'adversaire, le club a investi sagement en 2022 en faisant l'acquisition du milieu défensif et récupérateur Obinna Nwobodo comme joueur désigné. Arrivé de Turquie (Göztepe SK), le Nigérian s'est vite imposé en Amérique du Nord comme l'un des meilleurs à son poste et 2024 ne fait pas exception. Sa présence dans l'entrejeu soulage toujours une défense face aux possibles contre-attaques de l'adversaire, en plus de relancer rapidement le ballon aux avant-postes. A tel point que Nwobodo s'avère indispensable dans le schéma de jeu du FC Cincinnati car il est pratiquement toujours titulaire indiscutable depuis trois ans (22 titularisations en 23 matchs en 2024).



L'avis de Mathieu Lemée : Obinna Nwobodo est un gage de stabilité dans la philosophie de jeu développé par le FC Cincinnati au fil des ans. Très propre dans ses interventions, au sol (70% de tacles réussis) comme dans les airs (plus de 50% de duels remportés), le milieu défensif nigérian s'avère également habile balle au pied pour relancer l'attaque des siens (il a une moyenne de 85% de passes réussies à chaque saison), capable même de dribbler un adversaire par moment. Il faut dire qu'il sait contrôler le ballon aussi bien du pied gauche que du pied droit et que son QI foot est très développé : il commet rarement des erreurs pouvant mettre son équipe en difficulté, tellement sa concentration pendant les matchs est optimale. En somme, c'est lui qui est la colonne vertébrale et le baromètre dans le onze type du FC Cincinnati, même si le club a gagné en mars pendant son absence sur blessure.