Mohamed Salah s'en prend à l'UEFA concernant les circonstances de la mort de Suleiman al-Obeid

L’attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah a de nouveau pris la parole sur la situation à Gaza, sur les réseaux sociaux, ce samedi 9 août. Il a questionné l'UEFA qui rendait hommage au "Pelé palestinien" Suleiman al-Obeid, sur les conditions de sa mort.

Le
10 Aoû. 2025 à 06h58 (TU)
Par
TV5MONDE
avec AFP
Mohamed Salah, joueur de Liverpool, célèbre sa victoire lors d'un match amical contre Yokohama F. Marinos au Nissan Stadium de Yokohama, au Japon, le mercredi 30 juillet 2025.

(AP Photo/Eugene Hoshiko)
L'ancien joueur palestinien Suleiman al-Obeid a été tué mercredi "à la suite de tirs par l'occupation israélienne ayant visé des personnes qui attendaient de l'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza", avait annoncé l'Association palestinienne de football sur son site.

L'UEFA avait réagi en postant sur X: "Adieu à Suleiman al-Obeid, le +Pelé palestinien+. Un talent qui a donné de l'espoir à un nombre incalculable d'enfants, même dans les périodes les plus sombres".

"Pouvez-vous nous dire comment il est mort, où, et pourquoi?", a répondu Mohamed Salah, qui cumule plus de 19 millions d'abonnés sur la même plateforme.

Le tweet a été repartagé plus de 285 000 fois pour le moment. 

En octobre 2023, la star du football égyptien et de Liverpool, avait demandé que l'aide humanitaire soit autorisée à entrer à Gaza, plaidant pour la fin des "massacres" dans le conflit entre Israël et le Hamas.

(Re)lire Ce que l'on sait du nouveau plan d'Israël pour "prendre le contrôle" militaire de la ville de Gaza

Suleiman al-Obeid, qui avait disputé 24 matchs internationaux avec la sélection palestinienne et marqué plus de 100 buts au cours de sa carrière était âgé de 41 ans et père de cinq enfants, selon la fédération palestinienne.

Sa mort porte, selon la même source, à 321 le nombre de ses membres tués dans la guerre déclenchée par l'attaque sanglante du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. 

Mohamed Salah, élu en mai meilleur joueur de la saison en Premier League pour la seconde fois de sa carrière, est pressenti pour être aligné pour le premier match officiel de la saison, à l'occasion du du Community Shield dimanche face à Crystal Palace.

Sport
International
Guerre à Gaza

