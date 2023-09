Mondial-2023: Dan Carter confiant dans la victoire des All Blacks

Dan Carter, ancien ouvreur des All Blacks, a disputé quatre Coupes du monde dans son histoire. De celle qui débute le 8 septembre 2023, il dit qu'elle sera "la plus serrée de tous les temps avec l'Irlande, l'Afrique du Sud et la France qui jouent toutes un rugby fantastique"

Le légendaire joueur de rugby néo-zélandais Dan Carter a exprimé sa confiance jeudi dans une victoire des All Blacks au terme de la Coupe du monde qui débute vendredi en France, estimant qu'ils rebondiraient après la blessure constituée par leur défaite en 2019.

Carter, 41 ans et qui a remporté la Coupe du monde en 2011 et 2015, a également estimé que cette édition serait la plus "serrée" de l'histoire.

Les Blacks, battus en demi-finale il y a quatre ans par l'Angleterre, ont subi la pire défaite de leur histoire 35-7 face aux champions du monde en titre sud-africains le mois dernier lors d'un match de préparation.

"Je suis sûr qu'ils peuvent rebondir et aller jusqu'au bout mais cela va être la Coupe la plus serrée de tous les temps avec l'Irlande, l'Afrique du Sud et la France qui jouent toutes un rugby fantastique", a estimé l'ancien joueur, lors d'un entretien accordé à l'AFP.

"Il y a aussi douze autres équipes dans cette épreuve qui peuvent facilement battre ces quatre-là", a-t-il ajouté.

Carter prête une attention particulière à la rencontre d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande vendredi (21h15) au Stade de France. "Il y a quelque chose avec les Français et les All Blacks et l'histoire des Coupes du monde", a estimé l'ancien ouvreur,qui a affronté les Bleus lors de quatre Coupes du monde consécutives, de 2003 à 2015.

"Cela remonte à la première Coupe en 1987 quand ils ont joué l'un contre l'autre en finale et nous savons aussi ce qui est arrivé en 1999 quand les Français dans un match fantastique ont réussi à éliminer les All Blacks en demi-finale", a rappelé Carter, qui a lui-même perdu contre les Bleus en 1/4 de finale en 2007.

"J'aimerais voir les All Blacks et les Français s'affronter lors du match d'ouverture et ensuite se rencontrer à nouveau en finale", a-t-il espéré.