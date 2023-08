Mondial-2023 de basket/préparation: la France coiffée sur le fil par l'Australie

L'équipe de France de basket s'est inclinée sur le fil face à l'Australie (78-74) dimanche à Tokyo pour son septième et dernier match de préparation avant le Mondial (25 août-10 septembre), les Bleus voulant surtout en retenir le positif.

Portés à bout de bras par Evan Fournier, brillant (29 points, à deux points de son record en équipe de France), les Français ont fait la course en tête pendant toute la rencontre avant d'être rattrapés par les "Boomers" à 1 minute 30 de la fin du match.

"C'est un dernier match de préparation, tu as envie de l'aborder avec un peu plus d'intensité et de focus, j'ai essayé d'être agressif, c'est tout", a déclaré Fournier à l'issue de la rencontre.

"Tu peux pas dire que tu es satisfait quand tu perds un match. Mais je trouve qu'on progresse, offensivement on est quand même mieux (...). On était dans une position où on pouvait gagner", a ajouté Fournier.

"On a montré qu'on était solide, on n'a jamais rompu même dans la difficulté, avec des circonstances particulières", a renchéri l'entraîneur Vincent Collet, en faisant allusion à son sous-emploi "volontaire" de Nicolas Batum, qui n'a joué dimanche que 13 minutes après avoir été laissé au repos jeudi lors du match contre le Japon.

"La défaite s'explique par une mauvaise gestion de la montée en agressivité" des Australiens à partir du troisième quart-temps, selon le sélectionneur. "Si on avait simplement continué comme en première mi-temps à avoir une meilleure gestion du ballon, on aurait gagné sans souci".

Lessort déclaré apte

Le Français Mathias Lessort face à l'Allemagne lors de l'Euro de basket, le 29 novembre 2020 à Pau AFP/Archives

Les Français ont démarré pied au plancher grâce à un Evan Fournier en feu, auteur de 12 points dans le premier quart-temps, remporté 27-19 par son équipe.

Les Français ont conservé leur avance à la mi-temps (39-31), profitant de la maladresse au tir des Australiens. Mais la troisième nation mondiale au classement Fiba a ensuite réglé la mire pour revenir en force, grâce notamment à Josh Giddey, le meneur du Thunder d'Oklahoma City.

Les Bleus ont aussi multiplié les balles perdues durant cette période: 10, contre 2 seulement pour les Australiens. Le suspense était total à la fin du troisième quart-temps (58-56 pour la France).

Les deux camps se sont rendu coup pour coup en fin de match mais ce sont donc les Australiens qui sont passés devant et n'ont plus été rattrapés.

Les Bleus restaient auparavant sur six victoires de rang en matches de préparation pour la Coupe du monde en Asie, ayant dominé depuis fin juillet la Tunisie, le Monténégro, le Venezuela, la Lituanie par deux fois et le Japon.

Les vice-champions d'Europe en titre s'envoleront la semaine prochaine pour Jakarta, où ils débuteront le Mondial en affrontant le Canada vendredi, puis la Lettonie (27 août) et le Liban (29 août).

Mathias Lessort, qui avait manqué les matches de préparation en raison d'une blessure à la cheville, a reçu un feu vert médical et va pouvoir rejoindre le groupe mardi en Indonésie.

Grâce à sa "vitesse" et son "explosivité", le nouvel intérieur du Panathinaïkos sera "un atout supplémentaire" pour les Bleus, s'est félicité dimanche Vincent Collet.