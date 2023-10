Mondial-2023: l'Angleterre entre expérience, discipline et jeu minimaliste

Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde après sa victoire sur les Fidji (30-24) dimanche à Marseille, l'Angleterre s'appuie sur des joueurs d'expérience et une discipline retrouvée, des atouts qui suffisent jusqu'ici à compenser son manque d'ambition offensive, avec un jeu au pied prépondérant.

. FORCES

Les Anglais avant le quart de finale face aux Fidji le 15 octobre 2023 à Marseille. Treize des 23 joueurs couchés sur la feuille de match ont participé à la finale perdue de 2019 face à l'Afrique du Sud AFP/Archives

Expérience. Treize des 23 joueurs couchés sur la feuille de match face aux Fidjiens avaient participé à la finale perdue contre l'Afrique du Sud (32-12) il y a quatre ans. Le XV de la Rose avait impressionné au Japon, notamment en quart et en demi-finale devant l'Australie et la Nouvelle-Zélande. "Deux des performances les plus abouties depuis longtemps", s'est souvenu dans la semaine le troisième ligne Ben Earl. "Beaucoup des gars de 2019 sont toujours là. Peut-être pas au même poste ou au même stade de leur carrière, mais les mêmes gars. Il est temps pour nos grands joueurs de répondre présent." Auteur de 20 points dimanche, dont un drop plein de sang-froid en fin de match, Owen Farrell l'a entendu.

Discipline. C'était avant la compétition l'une des principales préoccupations des Anglais, dont le capitaine Farrell et le troisième ligne Billy Vunipola avaient vu rouge au cours de la préparation. Tom Curry a été exclu dès la troisième minute du premier match contre l'Argentine, mais l'Angleterre a nettement corrigé le tir depuis. Elle n'a concédé qu'un peu plus de huit pénalités par match durant la phase de groupes (troisième meilleure moyenne) et plus un seul carton. Elle n'a d'ailleurs jamais été sanctionnée du moindre carton en phase finale de Coupe du monde.

Le pilier fidjien Luke Tagi, ballon en main, pris par la défense anglaise lors du quart de finale de la Coupe du monde de rugby remporté par l'Angleterre le 15 octobre 2023 à Marseille AFP/Archives

Défense. Le XV de la Rose n'avait concédé que trois essais lors de ses quatre matches dans le groupe D. Mieux que n'importe quelle autre équipe. Il en a pris autant contre les Fidji, dont deux en l'espace de cinq minutes, mais a su remettre les barbelés en fin de match pour conserver son avantage.

. FAIBLESSES

Un jeu minimaliste. Les hommes de Steve Borthwick sont ceux qui tapent le plus au pied dans le jeu courant (plus de 30 coups de pied par match en moyenne). Une ambition offensive limitée qu'assume le sélectionneur, arrivé seulement l'hiver dernier aux commandes après le limogeage d'Eddie Jones. "Certains staffs ont eu quatre ans, voire huit, pour mettre leur jeu en place. Nous n'avons eu que trois ou quatre mois", explique-t-il. "On s'appuie d'abord sur les fondamentaux: la défense, le jeu au pied, la conquête, le jeu au sol... L'attaque est toujours ce qui prend le plus de temps car cela demande de la cohésion."

L'ouvreur anglais Marcus Smith, repositionné au poste d'arrière, lors du quart de finale du Mondial de rugby remporté par l'Angleterre face aux Fidji le 15 octobre 2023 à Marseille AFP/Archives

Des tâtonnements tactiques. En l'absence de Farrell, suspendu, George Ford s'est montré convaincant à l'ouverture lors des deux premiers matches contre l'Argentine et le Japon. De quoi pousser Borthwick à lui maintenir sa confiance face aux Samoa en l'associant à Farrell, décalé en premier centre. L'expérience n'a pas été renouvelée pour le quart de finale, avec le retour du capitaine en numéro 10. L'autre ouvreur du groupe, le talentueux Marcus Smith, a en revanché été aligné à l'arrière, un poste qu'il découvre à peine, alors que Freddie Steward semblait s'y être installé.

L'ouvreur et capitaine anglais Owen Farrell (au centre) parle à ses coéquipiers lors du quart de finale remporté par l'Angleterre face aux Fidji le 15 octobre 2023 à Marseille AFP/Archives

Une confiance fragile. Arrivée en France en plein doute après des mois de galère et une préparation estivale laborieuse, l'Angleterre s'est rassurée pendant la phase de groupes. Mais ses vieux démons peuvent vite ressurgir et lui faire perdre ses moyens, comme face aux Samoa, qu'elle n'a battus que d'un point (18-17), ou lors de son trou d'air en deuxième mi-temps au Vélodrome, qui a permis aux Fidjiens d'y croire jusqu'au bout.