Mondial-2023: le Portugal à une pénalité d'une victoire historique face à la Géorgie

Le Portugais Nuno Sousa Guedes tape une pénalité lors de la rencontre entre la Géorgie et le Portugal dans le groupe C de la Coupe du monde de rugby 2023 au Stadium de Toulouse le 23 Septembre 2023

Le Portugal est passé à une pénalité de sa première victoire dans un Mondial, samedi face à la Géorgie, qui a arraché le match nul (18-18) au Stadium de Toulouse.

Les "Lobos" ont été rejoints sur un essai d'avants des Géorgiens à la 78e minute puis ont raté quelques instants plus tard le coup de pied de la gagne à la dernière seconde.

C'était le sixième match dans un Mondial des Portugais, qui avaient perdu les cinq précédents, en 2007 lors de leur première participation et la semaine dernière contre le pays de Galles (28-8).

Les deux équipes, qui se connaissent parfaitement pour s'être affrontées 25 fois depuis 1997, n'ont pas réussi à se départager dans un match exaltant qui constituait leur meilleure chance de victoire dans le groupe C, dominé par les Gallois, l'Australie et les Fidji.

Le Portugal a manqué d'un rien un graal dont tout leur groupe, conduit par le coach français, Patrice Lagisquet, rêvait pour confirmer les larges progrès de l'équipe, déjà entrevus avec face au Pays de Galles.

Le Portugais Nuno Sousa Guedes est consolé par ses coéquipiers après avoir manqué une pénalité lors du match entre la Géorgie et le Portugal dans le groupe C de la Coupe du monde de rugby au Stadium de Toulouse le 23 Septembre 2023 AFP

Mais le coup de pied de l'arrière Nuno Susa Guedes, sur une pénalité accordée juste avant la sirène, est passé légèrement à gauche des perches géorgiennes.

Première période aux "Lelos"

Jusque-là, chaque équipe avait eu sa mi-temps. Les "Lelos" géorgiens ont remporté la première période, grâce à un pack dominateur en conquête et aux impulsions brillantes de leur virevoltant arrière lyonnais, Davit Niniashvili. Ce qui leur a permis de logiquement prendre la tête au score, menant jusqu'à 13-0 à la demi-heure de jeu.

Mais les hommes de Lagisquet portés par un Stadium tout acquis à leur cause n'ont jamais lâché, malgré un carton jaune infligé à leur pilier Fernandes, et ils ont su accélérer au retour des vestiaires, leur ailier Raffaele Storti, s'offrant son deuxième essai de l'après-midi, qui leur permettait de passer devant (18-13) à l'heure de jeu.

Le talonneur géorgien Tengiz Zamtaradze marque un essailors du match entre la Géorgie et le Portugal dans le groupe C de la Coupe du monde de rugby 2023 au Stadium de Toulouse le 23 Septembre 2023 AFP

Les "lobos" étouffaient alors leur adversaire et semblaient définitivement mettre la main sur le match avant qu'un essai en force du pack géorgien (accordé au talonneur Zamtaradze) deux minutes avant la sirène, remettent les deux équipes à égalité, un score qui allait devenir définitif après l'échec de Susa Guedes.

"J'ai un sentiment mitigé", analysait Lagisquet après la rencontre. "Quand on voit notre première mi-temps on se dit que c'est quasiment miraculeux de faire match nul et quand on voit notre deuxième période on se dit qu'il y avait la place pour gagner", a-t-il dit.

Faute de victoire, les Portugais signent néanmoins leur plus belle peformance dans la compétition mondiale. Leur meilleur résultat en Coupe du monde restait jusqu'à présent une courte défaite face à la Roumanie (14-10) en 2007.