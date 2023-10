Mondial-2023: le quart, "une deuxième finale de Coupe du monde", assure Galthié

Le quart de finale, probablement face à l'Afrique du Sud, "est une deuxième finale de Coupe du monde", a lancé le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié, vendredi, après la victoire devant l'Italie (60-7), synonyme de qualification pour le XV de France.

QUESTION: Que retenez-vous de ce match?

REPONSE: "C'est un match réussi. Il y avait un enjeu majeur, nous qualifier. Malgré la victoire contre la Nouvelle-Zélande, puis contre la Namibie et l'Uruguay, on devait gagner. C'est fait. Le score est un score qui nous satisfait. Avoir pu aligner tous les joueurs et maîtriser le match du début à la fin est une satisfaction aussi. On avait la volonté d'attaquer le match avec ce qu'on pouvait faire de mieux."

Q: Un mot sur votre pack et votre défense, qui progresse.

Fabien Galthié le 6 octobre 2023 à l'OL Stadium de Lyon après la victoire fleuve du XV de France face à l'Italie 60-7 en phase de poule de la Coupe du monde de rugby. "Sur ce match, nous avons su exercer une pression permanente sur l'Italie", s'est félicité le sélectionneur des Bleus AFP/Archives

R: "La conquête a été une réussite. La performance en mêlée, en touche... est très positive. Surtout avec la rotation, le coaching. Sur ce match, nous avons su exercer une pression permanente sur l'Italie. C'est vrai que notre défense progresse mais c'est à vous de juger. On a encaissé sept points, c'est cohérent pour maintenir notre ambition dans cette compétition. Si vous regardez les équipes qui postulent, les équipes qui veulent gagner la Coupe du monde, elles ont toutes une défense hermétique. Il est clair qu'on cherche à encaisser le moins de points possible et à subir le moins possible sans ballon."

Q: Comment est-ce que vous abordez le quart de finale qui vous attend?

R: "On est très, très heureux d'avoir réussi ce match, très heureux d'avoir réussi la phase qualificative. Ce soir, on va bien récupérer, on va passer un bon moment ensemble et, ensuite, on va se tourner vers le quart de finale. Après une première finale contre les All Blacks, on va jouer une deuxième finale de Coupe du monde. Je suis très heureux de valider la qualification mais on sait que, notre prochain rendez-vous, c'est une deuxième finale qui nous attend. Je pèse mes mots. Quel que soit notre prochain adversaire, c'est clairement une finale: d'un côté, les champions du monde; de l'autre, les N.1 mondiaux. Le tirage a fait son travail, à nous de faire le nôtre."

propos recueillis en conférence de presse