Mondial-2023: les Fidji historiques, l'Afrique du Sud impitoyable, l'Angleterre assure

Les Fidji ont créé la sensation en battant l'Australie (22-15), tandis que l'Afrique du Sud a surclassé, avec bonus offensif, la Roumanie (76-0) dimanche lors de la deuxième journée du Mondial-2023 de rugby.

Les Fidjiens, dominateurs et audacieux, ont mis fin à une disette de victoire face aux Australiens longue de 69 ans, en s'imposant avec beaucoup de détermination et en inscrivant un essai, à Saint-Etienne.

Surtout, ils rejoignent l'Australie, qui a miraculeusement obtenu le bonus défensif, à la deuxième place du groupe C avec six points, derrière les Gallois (10 pts), et relancent totalement la course à la qualification dans le groupe C.

L'Australie jouera très gros le 24 septembre à Lyon face au pays de Galles. Et elle évoluera sans son capitaine Will Skelton, blessé à un mollet.

L'ailier sud-africain Makazole Mapimpi déborde l'ouvreur roumain Gabriel Pop dans un match de poule entre les deux équipes au Mondial le 17 septembre 2023 à Bordeaux AFP

En soirée, l'Angleterre, sans être conquérante, a battu le Japon 34 à 12 en inscrivant quatre essais et avec le point du bonus offensif, à Nice. Le XV de la Rose fait un pas vers les quarts de finale de Coupe du monde de rugby après deux journées.

Les Anglais, en progrès par rapport à leurs matches ratés de préparation, enregistrent leur deuxième succès consécutif dans ce Mondial et possèdent désormais quatre points d'avance en tête du groupe D sur les Samoa, leur prochain adversaire, et le Japon.

De leur côté, avec une équipe remaniée, les Springboks ont assommé le XV roumain dès l'entame de match, avec quatre essais dans les douze premières minutes de jeu.

Les Sud-africains, potentiels adversaires de la France ou de la Nouvelle-Zélande en quarts de finale, ont ensuite repoussé les rares incursions roumaines dans leur 22 mètres, tout en les punissant d'un total de douze essais, dont deux triplés de Cobus Reinach et de Makazole Mapimpi.

Le centre Joe Marchant marque l'essai du bonus offensif de l'Angleterre contre le Japon à la Coupe du monde le 17 septembre 2023 à Nice AFP

Dans cette poule B, les champions du monde en titre reviennent à un point de l'Irlande, leader après sa large victoire contre les Tonga (59-16) la veille, avant leur rencontre au sommet samedi au Stade de France.

Les résultats du jour:

(Groupe B) Afrique du Sud - Roumanie 76 - 0

(Groupe C) Australie - Fidji 15 - 22

(Groupe D) Angleterre - Japon 34 - 12