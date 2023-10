Mondial-2023: l'Irlande avec les mêmes contre la Nouvelle-Zélande

Le sélectionneur anglais du XV d'Irlande, Andy Farrell (à gauche), et l'ouvreur et capitaine Johnny Sexton à leur arrivée au stade des Fauvettes, à Domont (Val d'Oise) avant une conférence de presse le 11 octobre 2023

Le sélectionneur de l'Irlande Andy Farrell a reconduit le même XV de départ aligné lors du succès sur l'Ecosse (36-14) pour affronter la Nouvelle-Zélande samedi au Stade de France en quart de finale du Mondial-2023, a annoncé la Fédération irlandaise mercredi.

Incertains après la victoire contre l'Ecosse, le 8 octobre au Stade de France, les deux ailiers Mack Hansen et James Lowe, respectivement touchés à un mollet et à un oeil, seront bien alignés contre les All Blacks.

S'il a conservé son XV de départ, Andy Farrell a procédé à deux changements sur le banc.

L'ailier Jimmy O'Brien fait son apparition chez les remplaçants. Le joueur du Leinster est assez inexpérimenté à ce niveau. A 26 ans, l'ancien international à VII ne compte que sept sélections.

O'Brien "est incroyablement intelligent, gentil et calme", a apprécié Farrell en conférence de presse, jugeant que le trois-quarts polyvalent est "incroyablement bon pour rentrer sur plusieurs postes".

"Avec tous les pépins que nous avons connus en début de semaine, cela a encore plus de sens de l'intégrer", a commenté le technicien, en référence aux blessures de Lowe et Hansen et aux absences plus longues de Robbie Henshaw et Keith Earls.

"Un truc de grands garçons"

Devant, le jeune deuxième ligne Joe McCarthy (22 ans) remplace l'expérimenté James Ryan, touché à un poignet contre le XV du Chardon, mais qui sera de retour pour une éventuelle demi-finale, selon Farrell.

Espoir irlandais, le colosse de plus de 120 kilos n'a débuté avec le Leinster qu'en janvier 2022. Il compte seulement quatre sélections avec le XV du Trèfle.

"Depuis le début de la préparation, (...) la façon dont il a progressé, sa combativité, son désir d'être impliqué ont été une évidence pour nous. (...) On le voit grandir et il est maintenant temps de le lancer dans un grand match. Il va certainement apporter quelque chose quand il sortira du banc", a commenté Farrell.

Avec le début des matches à élimination directe, a souligné le sélectionneur anglais des Irlandais, la compétition bascule sur "un truc de grands garçons maintenant".

"On arrive au moment de la compétition où ça compte vraiment", a-t-il poursuivi. "On a un groupe expérimenté, qui est passé par beaucoup de choses et qui a appris à gérer ce genre de semaine. Nous sommes devenus plutôt bons pour ce genre de choses", a assuré le patron du XV d'Irlande, première nation mondiale au classement de World Rugby mais toujours en quête d'une première victoire dans un quart de finale de Coupe du monde.

Irlande: Keenan - Hansen, Ringrose, Aki, Lowe - (o) Sexton (cap.), (m) Gibson-Park - Van der Flier, Doris, O'Mahony - Henderson, Beirne - Furlong, Sheehan, Porter

Remplaçants: Kelleher, Kilcoyne, Bealham, McCarthy, Conan, Murray, Crowley, O'Brien

Sélectionneur: Andy Farrell (ENG)