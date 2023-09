Mondial-2023: Sexton, l'efficacité en trottinant, pour son retour en Vert

Deux essais et 24 points sans forcer: la légende internationale irlandaise Jonathan Sexton, absent des terrains depuis près de six mois, a réussi son retour en s'économisant contre une faible Roumanie (82-8) samedi à Bordeaux.

L'ouvreur de 38 ans (114 sélections), plus vieux joueur à porter le maillot irlandais, est entré au petit trot dans sa quatrième Coupe du monde, se replaçant en marchant ou trottinant lors de ses 66 minutes sur le terrain. Il en a quand même profité pour marquer ses seizième et dix-septième essais sous le maillot vert (40e et 62e) et réussir 7 transformations (sur 8 tentées).

Un record en vue, un autre battu

De quoi porter son total de points en sélections à 1074 points à seulement 9 longueurs du record sous le maillot irlandais d'une autre légende, Ronan O'Gara (1083), qu'il pourrait battre dès samedi prochain contre les Tonga, à Nantes.

Il lui a déjà ravi le record de points marqués par un joueur irlandais en Coupe du monde, qu'il a porté à 102, contre 93 pour l'ancien ouvreur du Munster, aujourd'hui manager de La Rochelle.

Ironie du sort, c'est la finale perdue de Champions Cup par sa province du Leinster contre les Rochelais de O'Gara qui a indirectement retardé son retour sur les terrains.

Blessé aux adducteurs le 18 mars dans le Tournoi des six nations contre l'Angleterre, Sexton a en effet été suspendu trois semaines en juillet pour "mauvaise conduite" en tribune durant la finale de Champions Cup et donc été privé des matches de préparation de l'Irlande.

Après une absence aussi longue, le vétéran avouait jeudi ressentir "un peu de nervosité" avant de retrouver les terrains.

Cela s'est vu au coup d'envoi, légèrement bafouillé. Il a également cafouillé un autre renvoi après une pénalité roumaine (21e) et il n'est pas exempt de tout reproche sur le premier essai roumain consécutif à un petit coup de pied à suivre un peu trop court de sa part (3e).

Andy Farrell "satisfait"

Mais pour le reste, le demi d'ouverture irlandais est toujours vert!

Le capitaine et demi d'ouverture irlandais Jonathan Sexton pendant le match face à la Roumanie à Bordeaux, le 9 septembre 2023 AFP

Face aux perches, son pied n'a pas tremblé, ratant seulement une transformation en coin, après le troisième essai de Beirne (17e). Et il a même rectifié le tir sur une tentative similaire qui a filé entre les perches, après le quatrième essai d'Aki (34e), pour finir à près de 90% de réussite.

Ballon en main, il a joué comme à l'entraînement, assurant des transitions rapides par des passes courtes dans un système de jeu irlandais toujours aussi bien huilé. Et quand il a allongé la passe, il a été à l'origine de deux essais (Aki 12e et Beirne 17e).

En défense, il n'a guère été testé dans un match à sens unique.

"J'attendais ce moment depuis six mois donc je suis ravi d'avoir joué quelques dizaines de minutes, a-t-il déclaré en conférence de presse. J'avais besoin d'un match pour me tester. Il y a pas mal de bonnes choses, et pas mal d'autres à améliorer aussi bien sur le plan individuel que collectif."

"J'espère que je pourrai améliorer ma performance contre les Tonga. Ca sera un défi bien plus relevé", a-t-il ajouté.

Une montée en puissance bienvenue avant le grand choc du premier tour contre les champions du monde sud-africains dans deux semaines au Stade de France.

Son entraîneur, Andy Farrell, est lui déjà "satisfait qu'il ait joué 60 minutes et soit en pleine forme pour la suite de la compétition".

Les supporters irlandais, qui avaient coloré de vert le stade de Bordeaux, partagent sans doute son opinion. Ils ont réservé une bruyante ovation à leur capitaine à sa sortie du terrain peu après l'heure de jeu.