Mondial-2026: la der à domicile rêvée de Messi

Le
05 Sep. 2025 à 09h12 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Lionel Messi acclamé à l'issue du match de qualifications pour le Mondial-2026 de l'Argentine contre le Vénézuéla, le 4 septembre 2025 à Buenos Aires

Lionel Messi acclamé à l'issue du match de qualifications pour le Mondial-2026 de l'Argentine contre le Vénézuéla, le 4 septembre 2025 à Buenos Aires

AFP
JUAN MABROMATA
Un doublé et beaucoup d'émotions: Lionel Messi a fêté avec panache ce qu'il a annoncé être son dernier match international à enjeu et à domicile avec l'Argentine, jeudi à Buenos Aires contre le Venezuela (3-0) lors des qualifications au Mondial-2026.

Les Argentins étaient déjà assurés de la qualification mais à 38 ans, l'octuple Ballon d'Or voulait s'offrir une belle dernière dans l'enceinte de l'Estadio Monumental et ses 80.000 spectateurs. Alors il a fait mouche à deux reprises (39e et 80e) et écrasé quelques larmes alors que le stade vibrait sous les applaudissements.

"Un tas de choses me passent par la tête, a commenté Messi à l'issue de la rencontre. Aujourd'hui, j'ai joué mon dernier match avec des points à la clé. J'ai vécu beaucoup de choses sur ce terrain, des bonnes et des moins bonnes, mais là, je ressens beaucoup de joie".

"Pouvoir terminer de cette façon, ici, j'en ai toujours rêvé. Pouvoir faire la fête avec les miens... J'ai été fêté à Barcelone, et recevoir un tel hommage ici dans mon pays, c'est magnifique", a-t-il ajouté dans un stade grondant et illuminé par des feux d'artifice.

Champion du monde en 2022, Messi n'a pas encore dit s'il participerait au Mondial-2026 aux Etats-Unis, Canada et Mexique, mais le sélectionneur de l'Argentine Lionel Scaloni a déjà annoncé qu'il se passerait de sa vedette pour l'ultime rencontre, sans enjeu pour l'Albiceleste, des qualifications mardi en Equateur.

"Il a fourni un énorme effort, il mérite de se reposer et de rester en famille, a affirmé le sélectionneur. Il a fini très fatigué, physiquement exténué. Il aurait dû laisser sa place sur le terrain, mais il ne l'a pas fait en raison du caractère émotionnel du match".

Lionel Messi et ses trois fils avant le match de qualifications pour le Mondial-2026 de l'Argentine contre le Vénézuéla le 4 septembre 2025 à Buenos Aires

Lionel Messi et ses trois fils avant le match de qualifications pour le Mondial-2026 de l'Argentine contre le Vénézuéla le 4 septembre 2025 à Buenos Aires

AFP
JUAN MABROMATA

Les trois fils de Messi l'accompagnaient sur le terrain avant le coup d'envoi, tandis que son épouse et ses parents étaient en tribunes.

En plus de deux décennies avec la sélection argentine, Messi détient le record de sélections (193) et de buts (113).

L'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, l'Equateur, la Colombie et le Paraguay ont leur ticket pour le Mondial-2026 avant la dernière journée de qualifications qui distribuera le septième et dernier billet de la zone.

