Mondial-2026: l'Espagne se balade en Turquie (6-0)

Impressionnante collectivement, l’Espagne, championne d’Europe en titre, a tenu son rang et corrigé la Turquie (6-0), dimanche à Konya, signant une deuxième victoire en deux matches de qualifications au Mondial-2026.

La Roja est déjà bien lancée vers son rêve américain: avec six points sur six, et deux larges succès à l'extérieur (3-0, 6-0), l’Espagne, leader du groupe E, a réussi une démarrage parfait dans sa quête d’une deuxième étoile.

Sans pitié, les hommes de Luis de la Fuente ont humilié une équipe turque dépassée et qui a fini par exploser sur sa pelouse, grâce à un triplé du milieu d'Arsenal Mikel Merino (22e, 45e+1, 57e), un doublé du Barcelonais Pedri (6e, 62e) et un autre but de Ferran Torres (53e).

Le chemin est encore long pour cette nouvelle génération dorée espagnole, qui rêve d’imiter ses aînés, les Xavi, Andrés Iniesta ou David Villa, en réalisant le doublé Euro-Coupe du monde (en 2008 et 2010).

Mais les coéquipiers de Lamine Yamal, toujours invaincus en compétition officielle depuis mars 2023, pourront l’aborder avec sérénité et une confiance totale en leur jeu.

Ni l’ambiance volcanique du stade de Konya, et ses 42.000 supporters, ni le talent des jeunes pépites du Real Madrid et de la Juventus Arda Güler et Kenan Yildiz n'ont pu enrayer la machine collective espagnole, impressionnante de maîtrise technique.

Nico Williams blessé

L'addition aurait même pu être encore plus corsée pour les quarts de finalistes du dernier Euro, sauvés à plusieurs reprises par leur gardien Ugurcan Cakir (5e, 12e, 14e, 27e).

Le portier de Galatasaray n'aura cependant fait que retarder (un peu) l'échéance en s'imposant devant Nico Williams puis Pedri, premier buteur de cette rencontre d'une frappe enroulée des 20 mètres (6e).

Solide défensivement même quand elle a été mise en difficulté, la Roja, fidèle à son football de possession dynamique et vertical qui avait triomphé à l'Euro-2024, a logiquement creusé l'écart sur deux superbes mouvements collectifs conclus à chaque fois par le milieu d'Arsenal Mikel Merino (22e, 45e+1), qui s'est offert un triplé en seconde période de loin (57e).

"Nous avons des joueurs fantastiques, et Mikel (Merino) est un autre exemple de ces joueurs qui font beaucoup de choses bien. C'est un génie, un joueur top mondial et il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite en Espagne. C'est l'un des meilleurs joueurs à son poste", l'a encensé son sélectionneur.

Entré en jeu avant la pause à la place de l'attaquant de l'Athletic Bilbao Nico Williams, touché au pubis, le Barcelonais Ferran Torres, bien servi par Yamal, avait auparavant inscrit un quatrième but au retour des vestiaires (53e).

C'est un autre joueur du Barça, Pedri, qui a clos la démonstration des siens en contre (62e), avant que De la Fuente ne donne du temps de jeu à son équipier en club Fermin Lopez, à l'ailier du Rayo Vallecano Jorge de Frutos et à l'habituel capitaine Alvaro Morata.

Le milieu de Manchester City Rodri, lauréat du Ballon d'Or 2024, a lui effectué son retour en sélection après plus d'un an d'absence dû à une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

L'Espagne aura l'occasion de se rapprocher un peu plus encore du Mondial nord-américain en cas de succès en octobre face à la Géorgie et à la Bulgarie, cette fois à domicile.

