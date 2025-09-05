Mondial-2026: l'Italie se rassure pour la première de Gattuso

L'attaquant de l'Italie Giacomo Raspadori après son but contre l'Estonie le 5 septembre 2025 à Bergame

Gennaro Gattuso a brillamment réussi ses débuts au poste de sélectionneur de l'Italie vendredi à Bergame: mal partie pour décrocher sa qualification directe pour le Mondial-2026, la Nazionale s'est rassurée en dominant l'Estonie 5 à 0.

Gattuso avait demandé à ses joueurs de frapper fort d'entrée. L'ancien milieu de l'AC Milan au caractère bien trempé a été entendu: son équipe n'a laissé aucun répit à l'Estonie, rapidement dans les cordes.

Mais l'Italie a buté pendant près d'une heure sur l'excellent gardien du Werder Brême Karl Jakob Hein qui a multiplié les arrêts sur sa ligne, comme devant Mateo Retegui (45e+1) avec l'aide de sa transversale et Sandro Tonali seul au point de pénalty (54e).

L'attaquant de l'Italie Moise Kean ouvre la marque contre l'Estonie en match de qualification pour le Monndial-2026 le 5 septembre 2025 à Bergame AFP

L'inexorable ouverture du score est venue de Moise Kean qui a libéré la Nazionale et Gattuso, survolté pendant 90 minutes, en reprenant de la tête une déviation acrobatique du talon de Mateo Retegui.

L'ancien buteur de l'Atalanta, parti cet été en Arabie saoudite, a mis KO l'Estonie avec un doublé (69e, 90e), les deux autres buts venant de Giacomo Raspadori (71e) et Alessandro Bastoni (90e+2) .

"J'ai vu une équipe qui s'est battue pendant 90 minutes, qui a toujours eu à l'esprit son instinct offensif. Je suis content de ce match, c'est une première victoire, il faut maintenant gagner le prochain match qui sera compliqué", a analysé Gattuso, au micro de la Rai.

Malgré ce large succès, l'Italie qui n'a pas participé aux deux dernières Coupes du monde, reste 3e du groupe I avec six points, à six longueurs de la Norvège (12 pts en quatre matches) et à trois d'Israël, son prochain adversaire lundi à Debrecen (Hongrie) qui a dominé la Moldavie (4-0).

La Nazionale a débuté sa campagne de qualifications début juin par une déroute à Oslo (3-0) qui a compromis sa qualification directe pour le Mondial nord-américain et coûté son poste à Luciano Spalletti, remplacé mi-juin par Gattuso.