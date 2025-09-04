Mondial-2026: Rebrov et ses joueurs veulent faire honneur à l'Ukraine

Le
04 Sep. 2025 à 18h07 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le sélectionneur de l'Ukraine Serhiy Rebrov à l'entraînement le 4 septembre 2025 à Wroclaw (Pologne) à la veille du match contre la France en qualifications pour le Mondial-2026.

AFP
FRANCK FIFE
"Etre le meilleur possible" sur le terrain de football, "c'est ce que nous pouvons faire comme joueurs", a expliqué jeudi le sélectionneur de l'Ukraine Serhiy Rebrov à la veille d'affronter la France en qualifications au Mondial-2026 à Wroclaw.

"L'objectif le plus important, c'est ce que je dis à mes joueurs et à moi-même, est de bien représenter le pays", a développé l'ancien partenaire d'attaque d'Andriy Shevchenko - désormais président de la Fédération ukrainienne - dans le Dynamo Kiev du tournant du siècle.

"Je sais qu'on donne tout, qu'on essaie d'être le meilleur possible, c'est ce que nous pouvons faire comme joueurs, a-t-il ajouté. Mes joueurs portent le drapeau de l'Ukraine quand ils sont sur le terrain de foot."

"Certains joueurs ont leur famille qui reste en Ukraine, et c'est très difficile psychologiquement", a-t-il encore dit.

La sélection a "cette possibilité de voyager", contrairement à beaucoup de compatriotes depuis le début de l'invasion russe en février 2022. "C'est aussi difficile, parce qu'on traverse de longues distances pour aller disputer des matches ailleurs, même pour nos matches +à domicile+", a-t-il poursuivi.

L'Ukraine joue à l'étranger les matches qu'elle ne peut disputer sur son territoire en raison de la guerre. Elle vient pour la troisième fois à Wroclaw où elle a "reçu" l'Angleterre et l'Islande.

Une importante communauté ukrainienne vit à Wroclaw, situé à quelques 500 km de la frontière.

"Nous sommes très reconnaissants envers la Pologne car elle nous aide constamment à organiser les matches", a conclu Rebrov.

Pour le défenseur du Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi, "peu importe où nous jouons. Nous devons simplement représenter notre pays du mieux possible. Ce n'est pas la même chose que de jouer à domicile mais nous n'avons pas le choix. Nous faisons de notre mieux pour l'Ukraine".

Sport
POLOGNE

