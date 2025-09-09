Mondial-2026/Qualifications: Une nouvelle chance pour Thuram avec la France

Le
09 Sep. 2025 à 07h17
Mis à jour le
Par
AFP
Par Emmanuel BARRANGUET
Marcus Thuram arrive au centre d'entraînement de l'équipe de France le 5 septembre 2025 à Clairefontaine-en-Yvelines, au sud-ouest de Paris

Marcus Thuram, peu efficace en Bleu mais toujours dans les plans de Didier Deschamps, a une nouvelle chance avec France-Islande mardi (20h45) en raison des absences, même si à long terme il a plutôt vocation a être remplaçant dans le système en 4-2-3-1 du sélectionneur.

Avec deux buts en 30 sélections, ses statistiques sont trop maigres pour un attaquant, mais les blessures musculaires d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué laissent un vide à droite qui pourrait profiter à l'Intériste.

Le sélectionneur pourrait l'aligner à gauche comme il l'a fait plusieurs fois, notamment à l'Euro-2024, avec Bradley Barcola à droite. Deschamps pourrait aussi choisir Kingsley Coman (58 sélections, 8 buts), rappelé pour pallier les forfaits des deux joueurs du Paris Saint-Germain.

L'entraîneur a défendu Thuram en conférence de presse la veille du match contre l'Islande au Parc des Princes. "Il a fait beaucoup de bonnes choses, mais il lui a manqué - c'est ce qu'on attend d'un attaquant - l'efficacité, même s'il a eu pas mal de situations, d'occasions. C'est là où il a une étape à franchir", a dit DD.

"Je sais que je peux compter sur lui, a poursuivi le sélectionneur. Que ce soit pour commencer ou pour rentrer. Même si je ne l'ai pas fait rentrer au dernier match (victoire 2-0 contre l'Ukraine vendredi soir en Pologne, NDLR). Marcus ne rechigne jamais. Il donne."

Kylian Mbappé (au centre) plaisante avec Marcus Thuram (à droite) lors d'un entraînement à Clairefontaine-en-Yvelines au sud-ouest de Paris le 7 septembre 2025

Généreux dans l'effort

Généreux dans l'effort de premier rideau défensif, Thuram (28 ans) a ses repères à gauche, où il a longtemps évolué.

Il s'est recyclé il y a un peu plus de deux saison en avant-centre en arrivant à l'Inter, où il joue dans un système à deux attaquants en pointe avec Lautaro Martinez.

"J'ai un nouveau job, plaisantait-il pendant l'Euro-2024. C'est vrai que c'était un risque, mais je ne suis pas passé d'ailier à numéro 6 non plus. C'est un rôle excitant et que j'adore maintenant."

Capitaine Mbappé lui avait prédit de longue date qu'il jouerait en pointe. "Kylian, je le connais depuis qu'on est petits à Clairefontaine. Il m'a annoncé que je finirai en numéro 9. Et il avait raison", souriait Thuram.

La place en pointe du 4-2-3-1 étant dévolue à Mbappé, l'attaquant de l'Inter jouera à gauche si Deschamps lui donne une 13e titularisation contre l'Islande.

"Je l'ai plus utilisé sur les côtés, a confirmé le coach. Il ne fait pas tout bien, mais il a longtemps aussi joué dans ce rôle plus excentré, il ne voulait pas être en pointe, puis il s'est épanoui dans ce rôle-là, en évoluant à deux attaquants, dans un système différent."

L'entraîneur de Monaco Adi Hütter, qui a dirigé Thuram à Mönchengladbach (2021-2022), l'a aussi utilisé sur le côté. "Il venait de Guingamp où il jouait à gauche du 4-3-3", rappelait l'Autrichien avant un Inter-Monaco en Ligue des champions la saison dernière.

Meilleur ratio que Lilian

Le Français Marcus Thuram et l'Argentin Lautaro Martinez (à droite) se congratulent après avoir marqué pour l'Inter Milan en Serie A contre le Torino dans le stade de San Siro le 25 août 2025 à Milan en Italie

Le Français Marcus Thuram et l'Argentin Lautaro Martinez (à droite) se congratulent après avoir marqué pour l'Inter Milan en Serie A contre le Torino dans le stade de San Siro le 25 août 2025 à Milan en Italie

"Je l'ai aussi essayé dans l'axe, il en a les qualités, il est rapide, très bon en un contre un et sa complicité avec Lautaro en fait un des meilleurs duos d'Europe", poursuivait Hütter qui se souvenait d'un "jeune qui rigolait trop parfois, mais c'est devenu un joueur exceptionnel".

Pour sa part, Thuram reste souriant et ne se départit pas de son calme quand il est interrogé sur son inefficacité en Bleu

"Je ne sais pas ce qui me manque. Franchement, je pense qu'à chaque fois que je vais en équipe de France, j'essaie de faire le maximum. En sélection, on se met au service du collectif", disait-il pendant l'Euro en Allemagne.

"Mon ratio de but (2/30), c'est déjà plus que mon père (Lilian, 2/142), et deux buts en quelques minutes", plaisantait-il, évoquant l'inoubliable demi-finale France-Croatie (2-1) du Mondial-1998.

Un but contre l'Islande donnerait tout de même un peu plus d'éclat à ses statistiques, avant de retrouver l'Inter pour le derby d'Italie samedi contre la Juventus de son frère Képhren, qui figure également dans le groupe France pour ces matches de septembre.

Les deux pourraient devenir la septième fratrie à évoluer ensemble sous le maillot Bleu, encore loin des sept sélections communes de Lucas et Théo Hernandez, qui figurent également dans le groupe. Marcus Thuram ne manque pas d'argument pour marquer l'histoire des Bleus.

