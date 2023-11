Mondial-2026/Qualifs: première défaite de l'Argentine depuis son titre mondial

L'Uruguay s'est imposé jeudi 2-0 contre l'Argentine à Buenos Aires en qualifications zone Amérique du Sud pour la Coupe du monde 2026, infligeant sa première défaite à l'Albiceleste depuis son titre mondial.

Côté éliminatoires, les Argentins étaient jusque-là invaincus avec 12 points en 4 journées. Ils restent cependant en tête des qualifications, même si l'Uruguay se rapproche à la faveur de son succès du jour (2e, 10 pts).

Le défenseur du FC Barcelone Ronald Araujo a signé le premier but des hommes de Marcelo Bielsa peu avant la pause (41e), avant que l'attaquant de Liverpool Darwin Nunez ne scelle la victoire des siens en fin de partie (87e).

Les Uruguayens se présentaient face aux Argentins forts de leur victoire 2-0 contre le Brésil à la précédente journée et avec une recette similaire: de l'agressivité et un pressing constant, marque de fabrique de Bielsa.

Ce système a largement perturbé la circulation de balle des Argentins et fait peser des risques en contre-attaque.

A force d'envie, l'Uruguay et Araujo ont forcé le verrou, mettant fin à l'invincibilité de 752 minutes du gardien Emiliano Martinez. Il n'avait plus encaissé de but depuis celui du Français Kylian Mbappé en finale de la Coupe du monde 2022.

Maladroit par moments, Nunez a doublé la mise au bout d'une contre-attaque éclair, bien servi par De la Cruz.

Le réalisme des joueurs de Bielsa, avec deux buts en autant de tirs cadrés, a mis en lumière la possession stérile de l'Albiceleste, qui n'a eu que peu d'occasions franches à se mettre sous la dent face à l'intensité uruguayenne.

Les entrées de Lautaro Martinez et Angel Di Maria n'ont rien changé, même si le premier a mis Sergio Rochet à contribution en fin de match, et le deuxième raté le cadre de peu sur une frappe croisée du droit.

Le Ballon d'or Messi, lui, a touché la barre sur coup franc.

L'Uruguayen Darwin Nunez aux prises avec l'Argentin Nicolas Otamendi dans un match des qualifications pour le Mondial-2026 le 16 novembre 2023 à La Bombonera à Buenos Aires AFP

Lors de la prochaine rencontre mardi, l'Uruguay recevra la Bolivie, tandis qu'un clasico sud-américain au Brésil se profile pour les champions du monde argentins.

Les six premiers des qualifications AmSud gagneront leur ticket pour le Mondial-2026, tandis que le septième ira en repêchage.