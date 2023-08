Mondial: Amanda Ilestedt, casque d'or

Par Alice LEFEBVRE et Antoine MAIGNAN

La défenseure suédoise Amanda Ilestedt (c) après un but contre l'Italie, au Mondial, le 29 juillet 2023 à Wellington

Amanda Ilestedt, défenseure de la Suède, porte depuis le début du Mondial les ambitions offensives de l'équipe scandinave avec déjà trois buts de la tête et place désormais sa sélection comme l'une des favorites, avant le sommet des huitièmes de finale contre les Etats-Unis dimanche.

La meilleure attaque peut venir de la défense. C'est le cas pour les vice-championnes olympiques: peu de gens auraient parié sur la nouvelle joueuse d'Arsenal comme meilleure buteuse de l'armada jaune et bleue.

"C'est un peu irréel mais je suis très contente", a-t-elle réagi, "je ne m'attendais pas à trois buts, mais je sais que c'est l'une de mes forces et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons beaucoup à l'entraînement".

Solide en défense, avec son 1m78, elle saute le plus haut depuis le début du Mondial, et a enchainé trois buts de la tête lors de la phase de groupes en Nouvelle-Zélande, co-pays hôte de la Coupe du monde.

L'ancienne Parisienne, qui compte presque 70 sélections, a d'abord délivré les siennes à la 90e minute de la tête contre l'Afrique du Sud, un but crucial pour l'entrée en lice le 23 juillet de la Suède, troisième lors du dernier Mondial en 2019 en France, auquel Ilestedt a participé.

Six jours plus tard, lors du festival (5-0) contre l'Italie, la défenseure centrale blonde âgée de 30 ans a marqué un doublé, toujours de la tête et à la suite de deux corners, tirés à chaque fois du pied gauche de Jonna Andersson.

Revenue à temps

La défenseure suédoise Amanda Ilestedt marque de la tête contre l'Italie, lors du Mondial, le 29 juillet 2023 à Wellington AFP/Archives

"Elles sont très fortes, très physiques et sont très habiles, surtout avec leurs coups de pied arrêtés", avait commenté la coach italienne Milena Bertolini après le match.

"Les coups de pied arrêtés sont très structurés et c'est aussi de la technique et puis c'est du courage", avait abondé le sélectionneur suédois Peter Gerhardsson.

Ce festival de trois buts place Ilestedt quasiment à la tête des meilleures buteuses du tournoi, au même niveau que la Française Kadidiatou Diani, et juste derrière l'Allemande Alexandra Popp et la Japonaise Hinata Miyazawa et leurs quatre buts.

Elle devance sa coéquipière en attaque, la joueuse du Barça Fridolina Rolfö et ses deux buts.

D'ailleurs, son entraîneur a estimé que Ilestedt pouvait prétendre à la distinction de meilleure buteuse du tournoi, le Soulier d'or.

Dimanche à Melbourne en huitième de finale face aux Etats-Unis, double championnes du monde, le coach aura besoin de la productivité offensive tout autant que la solidité défensive d'Ilestedt, notamment sur coups de pied arrêtés.

Celle qui vient de signer à Arsenal a commencé sa carrière à 16 ans au FC Rosengard, où deux des cinq titres de champion qu'elle a remportés l'ont été avec l'actuel patron des Gunners, Jonas Eidevall.

Après deux saisons au Bayern Munich et un titre de Bundesliga en 2021, elle avait signé au Paris Saint-Germain avec qui elle a remporté la Coupe de France en 2022.

Blessée au pied en février, elle n'a quasiment pas joué sous les couleurs du PSG en deuxième partie de saison sauf pour le dernier match de D1. Juste à temps pour le Mondial.