Mondial de rugby: les Françaises en quart contre l'Irlande après une démonstration contre l'Afrique du Sud

La Française Joanna Grisez marque un essai dimanche contre l'Afrique du Sud en match de groupe de la coupe du monde 2025 à Northampton, en Angleterre.

Victorieuses 57-10 de l'Afrique du Sud dimanche à Northampton (Angleterre), sans jamais trembler, pour leur troisième et dernier match du groupe D, les Françaises disputeront leur quart de finale dans une semaine contre l'Irlande, évitant au passage les Black Ferns néo-zélandaises, doubles championnes du monde en titre.

Premières de leur groupe, après leurs trois succès contre l'Italie (24-0), le Brésil (84-5) et donc les Boks Women, les Bleues, 4e mondiales, se sont assuré un quart de finale a priori abordable contre des Irlandaises, 5e mondiales, battues 40-0 par la Nouvelle-Zélande dans leur +finale+ du groupe C en début d'après-midi dimanche à Brighton.

Sur la pelouse des Saints de Northampton, finalistes de la dernière Champions Cup, les joueuses de Gaëlle Mignot et David Ortiz étaient prévenues au coup d'envoi de la victoire néo-zélandaise. C'était donc victoire impérative: pour terminer en tête du groupe, l'objectif affiché par les Bleues depuis le début de la compétition, et pour éviter les redoutables Black Ferns dans une semaine.

Mission accomplie donc, beaucoup plus facilement que prévu, face à des Boks Women surpuissantes, comme leurs homologues Springboks, mais beaucoup trop maladroites.

Les Bleues avaient annoncé la couleur: le plan de jeu était clair, mettre de la vitesse, trouver les intervalles, et faire courir au maximum des adversaires denses mais moins mobiles. Et le travail était fait dès la 9e minute avec l'arrière Emilie Boulard, à la conclusion à l'aile après une belle percé de Gaby Vernier au centre.

Le rêve d'une première finale

Marine Ménager prise par trois Sud-Africaines pendant le match de groupe de la coupe du monde dimanche à Northampton, en Angleterre. AFP

Et la messe semblait déjà dite à la mi-temps (24-3 pour les Bleues), après trois nouveaux essais, de Vernier (20e), après une énième mêlée enfoncée par le pack bleu, puis Charlotte Escudero (26e), sur un départ au ras après une mêlée, puis la talonneuse Agathe Gérin (37e), après une touche à 5 m jouée rapidement par Boulard.

Et s'il restait encore un maigre espoir aux Boks Women, il a été éteint dès la reprise du jeu avec le second essai de Boulard (44e), avant que les Bleues ne finissent un match aux allures d'entraînement avec quatre nouveaux essais signés Grisez par deux fois (51e et 75e), la pilière Annaelle Deshaye (61e), sur un gros travail dans l'axe du pack, puis Alexandra Chambon (75e), qui venait de remplacer Pauline Bourdon-Sansus, élue joueuse du match.

Invaincues en cinq rencontres contre les Sud-Africaines, dont une large victoire 40-5 à l'Eden Park d'Auckland lors de leur dernier duel, à la Coupe du monde 2021 (NDLR: jouée en 2022, Covid oblige), les Bleues étaient favorites, contre une équipe certes passée à la 10e place mondiale mais qui n'avait jamais atteint jusque là les quarts de finale d'un Mondial.

Et elles ont justifié leur rang, maintenant vivant leur rêve d'une première finale en Coupe du monde, à ce dixième Mondial de rugby féminin, après avoir disputé, et perdu, huit demi-finales lors des neuf éditions précédentes.

Mais l'espoir d'un premier titre est encore lointain, avec en perspective, après les quarts de finale, une demie choc contre les ultra-favorites anglaises, les N.1 mondiales, invaincues depuis 30 rencontres et leur défaite lors de la finale du Mondial 2022 en Nouvelle-Zélande.