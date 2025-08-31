Mondial de volley: en plein rêve, les Bleues éliminent la Chine et foncent en quart

La capitaine des Bleues Héléna Cazaute au smash lors du 8e de finale du Mondial de volley contre la Chine, le 31 août 2025 à Bangkok

L'équipe de France féminine de volley a réussi l'un des plus grands exploits de son histoire en battant la Chine, 5e nation mondiale, 3 manches à 1 (25-20, 27-25, 22-25, 25-20), dimanche à Bangkok, et disputera les quarts de finale du Mondial, une première.

De retour en Coupe du monde après 51 ans d'absence, les Bleues rencontreront le Brésil ou la République dominicaine, jeudi, pour une place dans le dernier carré, ce que personne n'imaginait encore il y a une semaine, si ce n'est les joueuses elles-mêmes.

"Le secret, c'est d'y croire. C'est +kiffant+ de jouer avec cette équipe, et on a toujours envie d'y croire plus", a réagi la capitaine Héléna Cazaute, magistrale contre les Chinoises avec 23 points.

"On n'a pas envie de se donner de limite. On est capable de jouer un bon volley, et on sait qu'en étant outsider, on est meilleures. Bien sûr, on rêve d'une médaille, mais on a déjà écrit l'histoire, et on veut juste +kiffer+", a poursuivi la réceptionneuse-attaquante du VakifBank Istanbul.

Les Françaises sont venues en Thaïlande avec l'ambition d'aller le plus loin possible, mais leurs états de service ne plaidaient pas en leur faveur.

Considérées comme les moins performantes des sports collectifs tricolores, les volleyeuses ont perdu leurs trois rencontres 3-0 aux JO de Paris l'an dernier, lors de l'une de leurs rares apparitions au plus haut niveau.

"Charger"

Mais ce groupe, guidé par le sélectionneur espagnol Cesar Hernandez, apprend rapidement.

Les Bleues du volley durant l'hymne précédant leur 8e de finale du Mondial contre la Chine, le 31 août 2025 à Bangkok AFP

Battues au tie-break il y a une semaine par le Brésil, vice-champion du monde en titre, après avoir mené 2 sets à zéro, elles ont cette fois résisté au retour des Chinoises, pourtant considérées comme nettement meilleures sur le papier.

La Chine a battu la France 3-0 aux JO-2024, puis lors de la Ligue des nations en juin.

Dans une salle acquise à la cause des Chinoises, c'est bien des chansons françaises que le speaker a jouées, tant les Tricolores ont dominé d'entrée.

Après le premier set a résonné "Charger" du trio "Triangle des Bermudes" --un titre qui a bien résumé le début de rencontre.

La France s'est montrée sous son plus beau jour, sous l'impulsion de Cazaute, bien secondée par la pointue Iman Ndiaye (21 pts), qui a donné le tempo. Quand les Chinoises ont tenté de répondre, Eva Elonga au bloc ou Juliette Gelin à la réception ont fermé la porte.

Le rêve a pris de l'épaisseur dans la deuxième manche où, cette fois, les Françaises ont montré leur force mentale. Menées 20-16, puis 24-22, elles ont sauvé trois balles de set, avant de conclure sur leur première opportunité, par Amélie Rotar (27-25).

Victoire "spéciale"

Bis repetita dans la manche suivante, où elles font balbutier trois fois la Chine au moment fatidique. Mais, cette fois, l'écart était un peu trop grand pour l'exploit (25-22).

A ce moment-là, forcément, les fantômes de Chiang Mai, où les Bleues ont lâché par défaut d'expérience et déficit physique contre le Brésil, ont rodé. Et pourtant, ce sont elles qui l'ont emporté (25-20).

"Une semaine d'écart, on apprend de nos erreurs. On est reparties la tête froide, en jouant notre jeu. Dans le troisième, on a essayé de jouer leur jeu et on s'était frustrées", a expliqué Gelin.

Le staff des Bleues, dont le sélectionneur espagnol César Hernandez (G) célèbrent la victoire face à la Chine, en 8e de finale du Mondial, le 31 août 2025 à Bangkok AFP

Cet été, "on a enchaîné des matches, des matches, des matches. La confiance s'accumule. Des équipes qu'on regardait d'en bas, on sait qu'on peut les taper maintenant".

Sous la houlette d'Hernandez, nommé en décembre dernier, les Bleues ont obtenu haut la main leur maintien en Ligue des nations puis ont réussi à se qualifier pour la phase finale d'un Mondial, une première.

Contre la Chine, les Bleues ont obtenu "un résultat spécial qu'on n'oubliera jamais", a commenté l'entraîneur espagnol. "On progresse bien. Tout le monde a peur de nous."