Mondial des clubs: au Real Madrid version Xabi Alonso de s'élancer

Sevré de titre majeur lors d'une saison où Kylian Mbappé fut un des rares à donner satisfaction, le Real Madrid, désormais entraîné par Xabi Alonso, veut se racheter au Mondial des clubs, où l'entame devrait être une formalité mercredi contre l'équipe saoudienne d'Al Hilal.

A choisir, Florentino Perez, le patron des Merengues, préfèrerait voir son équipe naviguer dans les eaux turquoises d'une Super Ligue ne réunissant que les grandes puissances européennes du foot, plutôt que dans celles moins cristallines de la Coupe du monde des clubs, dont la nouvelle formule à 32 participants, "inclusive" selon la volonté du président de la Fifa Gianni Infantino, met aux prises des équipes de niveaux parfois très disparates.

Mais son projet n'est vraiment pas certain de voir le jour et, en attendant, il incombe à ses joueurs d'une nouvelle fois écrire l'histoire, en devenant les premiers à s'adjuger cette compétition sous ce format inédit, comme leurs glorieux aînés menés par le légendaire Alfredo Di Stefano le firent 69 ans plus tôt avec la première Coupe d'Europe des clubs champions, ancêtre de la Ligue des champions remportée 15 fois.

C'est une rencontre très déséquilibrée sur le papier qui attend pour commencer le Real mercredi au Hard Rock Stadium (15h00 locales, 21h00 françaises) face à un adversaire qu'il a déjà rencontré assez récemment dans cette épreuve, alors réduite à sept participants, et battu en finale de l'édition 2022 (5-3).

Alexander-Arnold et Huijsen titulaires ?

Al Hilal, qui compte 19 titres de champion d'Arabie saoudite, n'a plus dans ses rangs Neymar, reparti par la petite porte au Brésil après deux saisons traversées comme un fantôme, mais une colonie de mercenaires - les Serbes Aleksandar Mitrovic et Sergej Milinkovic-Savic, les Brésiliens Malcom et Marcos Leonardo, les Portugais Ruben Neves et Joao Cancelo - cornaqués par l'Italien Simone Inzaghi, tout juste débarqué de l'Inter Milan après la correction subie en finale de la C1 face au Paris SG (5-0).

L'Espagnol Dean Huijsen, nouveau défenseur du Real Madrid, en conférence de presse lors de sa présentation officielle, à Valdebebas, le 10 juin 2025 AFP

Pas de quoi intimider l'armada madrilène, renforcée ces derniers jours par le latéral anglais Trent Alexander-Arnold et le défenseur central espagnol Dean Huijsen, qui devraient faire leurs grands débuts sous leur nouveau maillot.

Kylian Mbappé en revanche est incertain. Fiévreux ces dernières heures, il a été laissé au repos et une décision sera prise "au dernier moment" quant à sa participation à ce match, a indiqué en conférence de presse Xabi Alonso, pour qui ce sera aussi une première.

L'Espagnol de 43 ans, ancien métronome du milieu de terrain madrilène (2009-2014), dont la reconversion au poste d'entraîneur lui a valu de mener le Bayer Leverkusen au titre en Bundesliga l'an passé, a la lourde tâche de succéder à Carlo Ancelotti, coach le plus titré de l'histoire du club, désormais à la tête de la sélection du Brésil.

"Opportunité"

Et il sait qu'il devra satisfaire au plus vite à l'exigence de résultats voulue par l'institution Real.

D'autant que l'exercice 2024-2025 s'est soldé par une deuxième place en Liga, derrière le FC Barcelone vainqueur de tous leurs duels dont la finale de la Coupe d'Espagne, et une élimination en quart de finale de la Ligue des champions par Arsenal.

Alonso aura eu de fait très peu de temps pour se familiariser avec ses joueurs, qu'il a découverts pour la plupart à leur arrivée en Floride en fin de semaine passée, même s'il sait forcément à qui il va avoir affaire, au regard du pedigree de Kylian Mbappé, Vinicius, Jude Bellingham, Thibault Courtois et évidemment Luka Modric, qui va disputer à 39 ans sa dernière compétition sous le maillot du Real.

"Il nous faut faire vite, pour faire connaissance et en même temps nous entraîner. Nous devons commencer à former une équipe", a-t-il dit à son arrivée à Miami, où Endrick, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga ne sont pas, insuffisamment remis de leurs blessures et forfaits pour la compétition.

Le milieu de terrain croate Luka Modric se prépare à tirer un corner lors du match de qualification pour la Coupe du monde 2026 entre Gibraltar et la Croatie, à Loulé (Portugal), le 6 juin 2025 AFP

A ce titre, l'entraîneur voit une double "opportunité" à saisir durant ce Mondial des clubs: "D'une part, ça va nous permettre de mettre en place des systèmes de jeu, pour savoir comment nous voulons que [l'équipe] se comporte. D'autre part, on va devoir se battre pour un trophée. Si nous réussissons sur les deux plans, cela peut être un bon début".