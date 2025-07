Mondial des clubs: Chelsea s'en remet à Palmer et à une bourde pour dominer Palmeiras

Chelsea a fait respecter son statut d'équipe européenne richissime pour éliminer les Brésiliens de Palmeiras (2-1), grâce à Cole Palmer puis un coup du sort, afin d'offrir aux Blues une demi-finale de Mondial des clubs contre Fluminense mardi.

Un résultat qui offre des retrouvailles inespérées entre Thiago Silva, à 40 ans, et son ancien club londonien, lui qui a éliminé Al-Hilal vendredi.

Pour sa part, Chelsea n'en finit plus de se féliciter d'avoir prolongé sa star de 23 ans Cole Palmer jusqu'en 2033, un contrat d'une durée pourtant inouïe dans le football.

C'est lui qui a montré la voie à ses coéquipiers aux bonnes intentions mais souvent empruntés. Lui a fait parler sa classe dès la 16e minute, profitant d'une passe laser de Trevoh Chalobah pour se projeter vers la surface. Une accélération et un crochet plus tard et Palmer concoctait un tir à ras de terre sobre et précis qui a léché le poteau droit de Weverton - côté filets.

Mais les Blues n'ont pas su capitaliser sur cette bonne entame pour mettre la tête des Brésiliens sous l'eau.

En deuxième mi-temps, Palmeiras a commencé à prendre d'assaut la surface londonienne. D'abord timidement, ce qui a permis par exemple au portier londonien Robert Sanchez de s'interposer devant plusieurs Brésiliens montés aux avant-postes, pour reprendre un ballon aérien (48e).

Mais c'est Estevao, 18 ans mais déjà au centre des regards, qui à la 53e minute, a joué un mauvais tour à son futur club, qu'il rejoindra dès la fin du tournoi. Il a transformé un ballon anodin en but: excentré sur la droite de la surface, il a crocheté et frappé au culot, dans un angle extrêmement fermé. Le ballon a été propulsé sur le dessous de la barre avant de rebondir sur le poteau et de rentrer, dans une trajectoire violente et graphique.

L'attaquant brésilien de Palmeiras Estevao célèbre son but inscrit lors du quart de finale de la Coupe du monde des clubs 2025 contre Chelsea, à Philadelphie, le 4 juillet 2025 AFP

Le match était alors enfin lancé, et les équipes promenaient le ballon d'un bout à l'autre du terrain. Les occasions franches n'ont pas été légion, cependant, avec notamment un tir d'Allan qui a frôlé le poteau (65e) et une frappe au-dessus de Marc Cucurella (74e).

Et il a fallu un but contre son camp du défenseur Agustin Giay, une déviation sur un centre fort de l'international Espoirs français Malo Gusto, pour tromper une deuxième fois Weverton (83e).

Une qualification globalement méritée pour les Blues, qui réalisent un bon tournoi malgré le faux pas contre Flamengo (3-1). Fluminense reste seul représentant d'Amérique du sud dans le Mondial des clubs.