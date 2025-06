Mondial des clubs: encore sans Mbappé, le Real doit montrer un autre visage contre Pachuca

Emprunté voire laborieux pour sa première contre Al Hilal (1-1), le Real Madrid est dans l'obligation d'en faire plus contre les Mexicains de Pachuca pour assumer son rang de prétendant dans le Mondial des clubs, dimanche à Charlotte où Kylian Mbappé fera encore défaut.

Le meilleur buteur de la saison (43 buts en 56 apparitions toutes compétitions confondues) est insuffisamment remis de la gastro-entérite aiguë dont il a été la victime en début de semaine et ne fera même pas le voyage en Caroline du Nord avec le groupe, a-t-on appris samedi auprès d'une source interne au club.

Néanmoins, son état de santé "s'améliore petit à petit" a précisé cette même source.

Il avait tout de même dû être admis durant quelques heures à l'hôpital jeudi pour y passer des examens, avant d'en sortir pour rejoindre ses coéquipiers dans leur camp de base établi à Palm Beach Gardens, à une centaine de kilomètres au nord de Miami.

Mbappé, qui continue de suivre "le traitement approprié" qui lui a été prescrit, va donc un peu mieux. Le club madrilène a d'ailleurs indiqué qu'il s'est entraîné vendredi dans les installations de l'hôtel de l'équipe. Des exercices de remise en forme donc, à défaut de séance collective pour le capitaine des Bleus, contrairement au milieu de terrain Eduardo Camavinga, remis de sa blessure à un adducteur et qui a participé à certains ateliers.

Reste à présent à savoir si la star française aura récupéré assez de forces pour le troisième match du groupe H contre Salzbourg jeudi soir à Philadelphie.

En attendant, Xabi Alonso devrait encore faire confiance à son suppléant, Gonzalo Garcia buteur face à Al Hilal, pour compléter l'attaque madrilène composée de Vinicius et Rodrygo, dimanche (15h00 locales, 21h00 françaises) sur la pelouse du Bank of America Stadium de Charlotte.

"Tout prend du temps"

Le nouvel entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, lors du match contre les Saoudiens d'Al Hilal au Mondial des clubs, le 18 juin 2025 à Miami AFP

L'entraîneur espagnol sera scruté pour sa deuxième sortie, après la déception occasionnée par la première, tant par le contenu que par le nul concédé à Al Hilal qui a secoué son équipe dans des proportions inattendues.

Au vu des rares minutes d'entraînement ouvertes à la presse, il est difficile de savoir s'il procédera à des changements contre Pachuca et c'est plutôt son utilisation de drones et de caméras disposées aux quatre coins des terrains, pour analyser en détail le comportement des joueurs, qui a intrigué les médias présents.

Si pour Xabi Alonso, rien ne semble laissé au hasard, rien ne vaut d'avoir du temps pour travailler. Or l'exigence de résultats n'attend pas au Real, surtout en faisant ses débuts dans une compétition telle que le Mondial des clubs élargi à 32 équipes.

"Le processus va prendre du temps. Tout prend du temps, tout nécessite d'être répété pour que ça rentre un peu plus dans la tête. Nous nous entraînons depuis dix jours, avec trois séances quotidiennes... Il est évident que nous devons bien figurer durant l'épreuve, mais ce que nous voulons apprendre à faire et ce que nous voulons devenir prend du temps", a-t-il martelé jeudi.

L'attaquant brésilien du Real Madrid Vinicius Junior lors du match contre les Saoudiens d'Al Hilal au Mondial des clubs, le 18 juin à Miami AFP

"On sort de quatre ans avec Carlo Ancelotti, durant lesquels on avait des automatismes. Or on essaye d'en changer un peu et de s'adapter à ce que veut le coach maintenant, mais ce n’est pas en quatre jours qu’on va y arriver", a plaidé le gardien Thibaut Courtois appelant à la patience et la compréhension.

Quatre jours, c'est justement ce qui sépare la rencontre face à Al Hilal et celle à venir contre Pachuca, que le Real a battu (3-0) en finale de la dernière Coupe intercontinentale en décembre 2024. De quoi s'en inspirer pour montrer un visage plus conquérant.