Mondial des clubs: le PSG joue gros contre Messi et les vieilles gloires de l'Inter Miami

Le défenseur marocain du PSG Achraf Hakimi (droite) félicité par son coéquipier Bradley Barcola pour son but contre les Seattle Sounders au Mondial des clubs, le 23 juin 2025 à Seattle

Le PSG est le grand favori de son duel de 8e de finale de Mondial des clubs dimanche (18h00) à Atlanta contre l'Inter Miami de son ancienne star Lionel Messi, mais l'Argentin est revanchard et bien entouré.

Les champions d'Europe n'ont a priori pas grand-chose à craindre de cet Inter Miami, actuel sixième de la conférence Est de la ligue de "soccer" américaine, la MLS.

Mais des retrouvailles avec Messi, qui a connu deux saisons globalement frustrantes et décevantes à Paris (2021-2023), propulsent de facto ce huitième de finale dans la sphère des confrontations sulfureuses.

Ainsi, il se joue un peu plus que la seule place en quarts de finale entre le PSG, qui a enfin décroché l'étoile européenne sans les stars qu'il avait d'abord recrutées pour y parvenir, et un Leo Messi rancunier après son séjour compliqué dans la capitale.

Côté parisien, perdre contre cet Inter Miami qui, toutes proportions gardées, a adopté une politique des stars similaire à la sienne il y a encore deux ans, serait une petite humiliation - même si rien ne peut réellement ternir une saison de victoire finale en Ligue des champions. D'autant que gagner le Mondial des clubs est un objectif affiché.

Jouer contre Lionel Messi, "une icône dans le monde du foot", "ne va pas être facile mais si on continue dans la ligne où on est, ça va être un bon match pour nous, pour passer en quarts de finale", a dit Lucas Hernandez. "Pour moi ce ne sera pas des retrouvailles, je n'ai jamais joué avec Messi", a souligné Désiré Doué, visiblement peu impressionné.

Affront

Côté Messi, à 38 ans, il y a l'envie de joindre le geste aux paroles offensives prononcées après son départ, le désir de prouver qu'il n'y a pas de date de péremption chez un joueur de légende, qui estime avoir été méprisé par la direction du club.

L'Argentin Lionel Messi, buteur sur coup franc avec l'Inter Miami contre Porto au Mondial des clubs, le 19 juin 2025 à Atlanta AFP

L'Argentin avait notamment été suspendu deux semaines pour avoir préféré un déplacement pour son sponsor en Arabie saoudite à un entraînement avec l'équipe, en mai 2023. Un véritable affront pour celui qui était considéré comme un dieu au FC Barcelone, quitté à contrecœur pour des raisons financières.

"Ce sont deux années pendant lesquelles je n'étais pas heureux, je ne me suis pas amusé et cela a affecté ma vie de famille", a déclaré la "Pulga" à son arrivée en Floride.

Plus largement, la rencontre de dimanche offrira une opposition entre la jeunesse conquérante du PSG et le leadership de l'expérience à l'Inter Miami. Messi est épaulé de ceux qui étaient déjà ses lieutenants au Barça, l'attaquant Luis Suarez, 38 ans, et Sergio Busquets, 36 ans.

Retrouvailles avec Luis Enrique

Lors de la phase de poule, terminée à la deuxième place et sans défaite, Lionel Messi s'est démené en attaque, n'inscrivant pas de but dans le jeu mais pesant sur les défenses par ses dribbles toujours vertigineux. Il a aussi marqué les esprits par un nouveau chef-d'œuvre de coup franc contre Porto, point de bascule dans la rencontre.

Luis Suarez, quant à lui, a inscrit un splendide but contre Palmeiras, étalage de sa hargne et de sa technique encore intactes. Quant à Busquets, il est un métronome certes moins omnipotent qu'au Barça, mais forcément précieux au sein d'une équipe par ailleurs limitée techniquement.

Jordi Alba complète le gang des Catalans mais le latéral, de retour de blessure, n'a pour l'instant fait qu'entrer en jeu en deuxième mi-temps lors des deux derniers matches.

L'attaquant uruguayen de l'Inter Miami Luis Suarez (gauche) lors du match contre les Brésiliens de Palmeiras au Mondial des clubs, le 23 juin 2025 à Miami AFP

Les anciens Barcelonais retrouveront sur le banc du PSG Luis Enrique, sous l'autorité duquel ils ont gagné la Ligue des champions en 2015.

"Il a vu passer beaucoup de joueurs et il m'a beaucoup influencé. Il m'a rendu encore plus compétitif, m'a donné un rôle différent, je devais presser, des choses que je n'avais pas l'habitude de faire", a raconté Luis Suarez.

Messi, lui, a connu une relation contrastée avec le natif de Gijon, qui a cherché à remettre en cause son statut d'intouchable. Mais Luis Enrique ne devrait pas bouder son plaisir pour lui donner l'accolade, dimanche midi.

Tout comme son ancien coéquipier Ousmane Dembélé (entre 2017 et 2021), qui a confié à France Football à la mi-juin: "J'ai grandi en regardant le FC Barcelone, donc, forcément, Leo Messi. Pour moi, c'est le plus grand. C'est un joueur qui m'inspire, il est unique! Je suis très heureux et très fier d'avoir joué avec lui".