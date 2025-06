Mondial des clubs: le PSG veut enchaîner contre le Botafogo de John Textor

Impressionnant contre l'Atlético de Madrid (4-0), le Paris SG champion d'Europe fera un grand pas vers la première place du groupe B au Mondial des clubs s'il bat dans la nuit de jeudi à vendredi (03h00) Botafogo, l'équipe du propriétaire de Lyon John Textor.

La domination écrasante du PSG dimanche au Rose Bowl de Pasadena, banlieue nord de Los Angeles, a prolongé si besoin était l'euphorie parisienne, deux semaines après la démonstration en finale de Ligue des champions contre l'Inter Milan (5-0).

L'Atlético était sur le papier le plus dangereux des adversaires dans cette phase de groupe pour Paris, qui ne vise rien de moins que la première place pour décoller vers Atlanta, où l'attendra un huitième de finale contre le deuxième du groupe A. Botafogo, jeudi au Rose Bowl, et les Seattle Sounders, lundi au Lumen Field de Seattle (21H00), n'ont en théorie pas les armes pour rivaliser avec ce PSG.

Mais le duel ne manque pas de piquant puisque le club brésilien appartient au groupe Eagle Football Holdings de John Textor, également propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Or sur la scène française, le fantasque milliardaire américain a longtemps entretenu une relation orageuse avec le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi.

Les deux dirigeants ne partagent pas la même vision de l'économie du sport, Textor accusant le Paris SG de concurrence déloyale du fait du financement du club par l'Etat qatari (via le fonds QSI).

Une querelle qui a pris un tour spectaculaire lors d'une visioconférence en juillet 2024 entre propriétaires de clubs, sur fond de crise des droits TV du foot français. Les deux hommes s'y sont invectivés, sous le regard médusé de leurs collègues.

Par la suite, entre autres acrimonies, l'espiègle John Textor s'est félicité du tirage au sort qui a mis dans le même groupe du Mondial des clubs son Botafogo et le PSG, par une provocation, en qualifiant Paris de "petit club".

Réconciliation

L'attaquant de Botafogo Igor Jesus lors du match du Mondial des clubs contre les Seattle Sounders, le 15 juin 2025 à Seattle AFP

Mais il s'est excusé depuis, selon l'entourage de "NAK", qui a invité ensuite celui qu'il avait qualifié de "cowboy" au Parc des Princes, pour la demi-finale retour de Ligue des champions contre Arsenal (2-1). Les deux hommes ont ensuite échangé longuement lors d'un comité exécutif de l'UEFA puis en marge de la finale de Ligue Europa, le 21 mai à Bilbao.

Nasser Al-Khelaïfi et John Textor se sont accordés pour mettre leurs différends de côté et travailler ensemble alors que vacillent la santé financière du foot français et de l'OL.

Les joueurs suivent-ils ce type de péripéties politiques? Pas sûr, mais on peut s'attendre à ce que les Parisiens, avec Bradley Barcola de retour à l'entraînement collectif depuis lundi, ne fassent pas de quartiers jeudi sur le terrain, souhaitant continuer sur leur lancée.

Pour sa part, Botafogo, champion du Brésil en titre et vainqueur de la dernière Copa Libertadores, voudra vendre chèrement sa peau. Il a battu Seattle dimanche (2-1) et veut profiter de ce Mondial pour oublier ses tracas domestiques (8e place dans le championnat après 11 journées).

"C'est notre ADN d'avoir la possession du ballon, mais on n'a pas réussi à l'avoir et ça a été un problème", avait réagi l'entraîneur de Botafogo, Renato Paiva, après l'entame néanmoins victorieuse de son équipe. Il est sûrement prévenu qu'elle ne l'aura pas davantage contre le PSG.

Paiva va retrouver les Parisiens Joao Neves et Gonçalo Ramos, qu'il a contribué à former lorsqu'il dirigeait l'équipe de jeunes du Benfica Lisbonne. "S'ils marquent contre moi, je les giflerai tous les deux", a-t-il plaisanté dans un interview à la FIFA.

Un autre Portugais, le milieu du PSG Vitinha, a pour sa part averti après la punition infligée à l'Atlético: "Maintenant, c'est au tour de Botafogo".