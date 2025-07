Mondial des clubs: le Real exact au rendez-vous des quarts, avec Mbappé

Le Real Madrid n'a pas raté son rendez-vous avec les quarts de finale du Mondial des clubs en écartant de sa route la Juventus Turin (1-0), mardi à Miami, récupérant par la même occasion Kylian Mbappé, qui a enfin effectué ses grands débuts dans le tournoi.

Après les deux coups de tonnerre de lundi et les sorties prématurées de Manchester City face aux Saoudiens d'Al-Hilal (4-3 a.p.) et du vice-champion d'Europe, l'Inter Milan, contre les Brésiliens de Fluminense (2-0), les Madrilènes ne sont pas tombés dans le piège en s'imposant face à une Juve très accrocheuse.

La délivrance est venue de la tête de Gonzalo Garcia (54e), celui qui avait la lourde charge de remplacer Mbappé depuis le début de la compétition. Une mission dont le jeune attaquant de 21 ans se sera parfaitement acquittée puisqu'il compte déjà trois buts au compteur.

Les attaquant français Randal Kolo Muani (G) de la Juventus et Kylian Mbappé du Real Madrid se congratulent à l'issue du 8e de finale de la Coupe du monde des clubs remporté par Madrid (1-0), le 1er juillet 2025 à Miami AFP

Le Real peut ainsi poursuivre sa route et rêver de décrocher un titre majeur au terme d'une saison seulement marquée par des succès en Supercoupe D'Europe et en Coupe Intercontinentale. Pour le club de Florentino Perez, si fier de son histoire prestigieuse et de son palmarès inégalé (15 Ligue des champions, 36 titres de champion d'Espagne), les déceptions en Liga (2e derrière le FC Barcelone) et en Ligue des champions (élimination en quarts de finale par Arsenal) seraient atténuées s'il parvenait à être le premier lauréat de cette nouvelle épreuve.

Pour embellir encore un peu plus le tableau, le Real peut désormais compter sur sa star Mbappé, sur le flanc durant deux semaines pour cause de gastro-entérite. L'attente a été longue et frustrante pour le capitaine de l'équipe de France, qui avait manqué les trois premiers matches de son club dans ce Mondial, mais le N.9 est bel et bien apte et a pu effectuer son retour sur les terrains, une première pour lui depuis le 8 juin et la "petite finale" de la Ligue des nations disputée avec les Bleus face à l'Allemagne (2-0).

Le mur Di Gregorio

Le Français, sur la banc au coup d'envoi et entré en jeu à la 68e minute à la place de Gonzalo Garcia, n'a pas vraiment eu le temps de se distinguer mais il a pris date pour la suite et va maintenant tenter de rattraper le temps perdu, lui qui espère tant venir brouiller les cartes dans la course au Ballon d'Or et essayer de contester l'avance supposée des deux favoris, le champion d'Europe parisien Ousmane Dembélé et le prodige espagnol du Barça Lamine Yamal (17 ans).

Avant le but salvateur de Garcia, la partie n'a toutefois pas été aisée pour le Real. Avec son meneur de jeu Kenan Yildiz à la baguette, la Juve a posé de considérables soucis aux Madrilènes, encore loin d'avoir intégré les préceptes de leur nouvel entraîneur Xabi Alonso. Avec un Randal Kolo Muani plus efficace, le sort de la rencontre aurait même pu basculer dès la 7e minute. Mais l'international français, pourtant idéalement lancé en profondeur par le prodige turc de 20 ans, a perdu son duel avec Thibaut Courtois (7e).

Yildiz, qui avait terrassé à lui tout seul le Wydad Casablanca au premier tour avec un doublé (4-1), a également fait apprécier sa qualité de frappe (12e).

Le Real a longtemps paru trop appliqué, sans génie et sans inspiration pour se montrer réellement dangereux mais il est aussi tombé sur un gardien turinois en état de grâce. Michele Di Gregorio, qui en avait pris cinq jeudi contre Manchester City (5-2), a été impérial pour déjouer les tentatives de Jude Bellingham (30e, 52e), Federico Valverde (45e+1, 60e), Dean Huijsen (52e), Arda Guler (73e) et Aurélien Tchouaméni (83e).

Vinicius, brillant lors de la victoire de jeudi face à Salzbourg (3-0) avec un but et une passe décisive, a été beaucoup moins en réussite.

Mais qu'importe pour le Real, qui va maintenant attendre tranquillement de connaître son adversaire en quart de finale, le Borussia Dortmund ou les Mexicains de Monterrey. Et avec un Mbappé de nouveau opérationnel, tous les espoirs lui sont permis.