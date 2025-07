Mondial des clubs: l'Inter Milan sorti par la petite porte par Fluminense

Les Brésiliens de Fluminense ont créé une énorme surprise en éliminant l'Inter Milan (2-0), finaliste de la Ligue des champions, en 8e de finale du Mondial des clubs, lundi à Charlotte.

C'est une désillusion de plus pour les Nerazzurri qui terminent la saison sans trophée après avoir tutoyé les sommets aussi bien sur la scène nationale qu'européenne. Deuxièmes de la Serie A derrière Naples après avoir été dépassés dans la dernière ligne droite du championnat, humiliés par le PSG aux portes de la gloire en C1 (5-0), les Milanais quittent également cette Coupe du monde par la petite porte.

Fluminense, qui l'a emporté sur des buts de German Cano (3e) et Hercules (90e+3), poursuit de son côté la fête des formations brésiliennes aux Etats-Unis et accompagnera ses compatriotes de Palmeiras en quarts de finale où il affrontera Al-Hilal (Arabie saoudite), auteur d'un exploit contre Manchester City (4-3 a.p.).

Tout est allé de travers pour l'Inter, visiblement à bout de forces physiquement au terme d'un exercice à rallonge et qui a buté sur une héroïque défense de Fluminense malgré une large possession du ballon.

Vieux briscards

Le défenseur de Fluminense Ignacio (g) et l'attaquant argentin de l'Inter Milan Lautaro Martinez (C) lors du 8e de finale du Mondial des clubs remporté par le club brésilien (2-0), le 30 juin 2025 à Charlotte AFP

Sous une chaleur de plomb (32°C) et dans un Bank of America Stadium rempli par moins de 20.000 spectateurs, sur 74.000 places, il aurait fallu des attaquants beaucoup plus inspirés pour inquiéter l'arrière-garde brésilienne emmenée pourtant par de vieux briscards, le vétéran Thiago Silva (40 ans) et le gardien Fabio, le joueur le plus âgé du tournoi (44 ans).

Mais le portier de "Flu" a encore de beaux restes et a écoeuré les Milanais, s'interposant devant des tentatives de Federico Di Marco (11e) et Lautaro Martinez (79e, 81e). Il a aussi eu la chance de voir des frappes du champion du monde argentin (82e) et de Di Marco (90e+6) atterrir sur ses montants.

Thiago Silva a lui régné derrière, sans doute motivé à l'idée de jouer un mauvais tour aux Intéristes, lui l'ancienne gloire de l'AC Milan.

L'apathie de Marcus Thuram, totalement hors du coup, a également bien aidé Fluminense. L'international français, passé à côté de sa partie et qui ne s'est distingué que sur une reprise dans les nuages en première période (24e), avait toutefois une bonne excuse puisqu'il revenait tout juste d'une blessure à la cuisse. Il a d'ailleurs été remplacé à la 65e minute.

Nicolo Barella, le chef d'orchestre milanais, a été le seul à surnager alors qu'en face, Fluminense s'est appuyé sur la technique de Jhon Arias pour semer la panique chez les Italiens. Le Colombien a ainsi eu deux grosses opportunités sur des tirs lointains mais il est tombé à chaque fois sur un Yann Sommer vigilant (30e, 61e).

La déception est immense pour l'Inter mais le Fluminense de Thiago Silva a montré plus de coeur et avait surtout plus de ressources athlétiques pour poursuivre son aventure dans ce Mondial des clubs.