Mondial des clubs: Paris vise une une place en 8e, d’autres grands clubs déjà qualifiés

Le milieu de terrain portugais du Paris SG Vitinha célèbre un but contre l'Atlético Madrid le 15 juin à la coupe du monde des clubs, au Rose Bowl stadium de Los Angeles.

Alors que débute ce lundi la 3e et dernière journée de la phase de groupes du Mondial des clubs, le PSG va jouer face à Seattle sa qualification pour les huitièmes de finale, que quatre clubs ont déjà assurée.

Trois clubs européens (le Bayern Munich, Manchester City et la Juventus) et une formation brésilienne (Flamengo) sont sûrs de poursuivre leur parcours quelle que soit l'issue de leur ultime match de poule.

D'autres, dont le FC Porto, sont en difficulté.

. Le PSG a toutes les cartes en main

Le club parisien doit s’imposer ce lundi (21h00) à Seattle pour éviter à coup sûr une élimination précoce qui ferait tache après son sacre européen.

Un nul, voire une défaite pourrait suffire en fonction de l'issue du match de l'Atlético Madrid contre Botafogo qui se joue au même moment.

Battu par les Brésiliens jeudi dernier (1-0), le PSG, seul représentant français en lice, ne compte que trois points en deux rencontres. Un revers inattendu après sa démonstration initiale contre l’Atlético Madrid (4-0).

Avec une différence de buts favorable (+3), sa situation est plus confortable que celle de l'Atlético, actuel 3e et éliminé, qui joue sa survie face au Botafogo de John Textor. Leaders du groupe B avec deux victoires, et tombeur jeudi dernier des champions d'Europe au terme d'une solide prestation défensive, les Brésiliens n'ont besoin que d'un match nul pour finir premiers.

. Le FC Porto ne maîtrise pas son destin

D’autres grandes équipes abordent cette dernière journée sous tension. Dans le groupe A, Porto (1 pt) devra battre Al Ahly mardi en soignant sa différence de buts et espérer qu’il n’y aura pas de match nul entre Palmeiras et l’Inter Miami (4 pts chacun).

Dans le groupe D, Chelsea, dominé par Flamengo (3-1), jouera sa qualification mercredi contre l’Espérance de Tunis, également à trois points. Enfin, l’Inter Milan, tenue en échec par Monterrey puis victorieuse d’Urawa, comptera sur un nul ou mieux face aux leaders du groupe E River Plate jeudi pour rejoindre les huitièmes.

Pour Dortmund, deuxième du groupe F, un match nul contre Ulsan mercredi suffira pour poursuivre l’aventure.

. Trois Européens et un Brésilien sont en huitièmes

Les joueurs du Bayern Munich fêtent leur qualification pour les 8es de finale de la coupe du monde des clubs, après leur victoire contre Boca Juniors le 20 juin au Hard Rock Stadium de Miami. AFP

Le Bayern Munich (groupe C) s’est qualifié samedi en dominant Boca Juniors (2-1), grâce à Harry Kane auteur d'un but et d'une passe décisive pour Michael Olise. Déjà vainqueur 10-0 d'Auckland City, le club allemand est assuré de passer.

Dans le groupe G, la Juventus a survolé le Wydad Casablanca (4-1), portée par un doublé de Kenan Yildiz, et n’attendait plus que l'issue du match entre Manchester City et Al Ain pour valider sa qualification. City l’a finalement emporté en beauté (6-0). Les deux clubs européens s'affronteront jeudi avec la première place du groupe comme enjeu.

De son côté, Flamengo, en tête du groupe D, s'est assuré une qualification en dominant Chelsea (3-1) vendredi. Les Brésiliens avaient déjà battu l’Espérance de Tunis (2-0).