Mondial des clubs: pour Kylian Mbappé, des retrouvailles douces-amères avec le PSG

Kylian Mbappé, qui espère compenser la saison décevante du Real Madrid par une victoire finale au Mondial des clubs, devra composer avec des émotions contradictoires mercredi au moment d'affronter en demi-finales (21h00) à East Rutherford le Paris SG, qu'il a quitté fâché l'été dernier.

Lundi, le meilleur buteur de l'histoire du club a retiré sa plainte pour harcèlement moral visant le champion d'Europe. Le signe d'une accalmie dans les relations tumultueuses entre les deux parties ?

C'est en tout cas ce que suggère aussi l'entourage de Nasser Al-Khelaïfi, pointant la rencontre entre le père du joueur, Wilfrid Mbappé, et le président du club, dans la loge de ce dernier lors du huitième de finale PSG-Miami à Atlanta, le 29 juin (4-0).

Le dirigeant qatari avait envoyé en juin un premier signal d'apaisement lors d'une interview à l'émission de télévision C à vous: "Je veux remercier Kylian aussi pour ce qu'il a donné pour le club (...) On a eu de la chance cette année sans lui mais je lui souhaite le meilleur au Real, parce qu'il est une grande star, un grand joueur aussi. Je lui souhaite du fond du coeur le meilleur".

Et Al-Khelaïfi d'ajouter malicieusement: "Mais pas quand il joue contre nous". Warren Zaïre-Emery a renchéri mardi: "Il a de très bons amis ici, mais demain les gens ne vont pas lui faire de cadeau".

Car malgré cet apaisement - relatif puisque qu'une procédure aux prud'hommes s'annonce pour réclamer 55 millions d'euros de salaires et primes impayés -, il n'y aura qu'une place en finale dimanche.

Amertume

Kylian Mbappé lors du match du Real Madrid contre le Borussia Dortmund en quarts de finale du Mondial des clubs, le 5 juillet 2025 à East Rutherford AFP

Et le Real Madrid, ancien roi d'Europe avec 15 titres en Ligue des champions dont six sur la dernière décennie, joue gros contre le PSG champion d'Europe.

Kylian Mbappé a donc la pression de toute la Maison blanche sur ses épaules. Mais plus encore la pression d'un narratif autour de sa carrière. Affronter le club où il est passé de jeune joueur fabuleux, en 2017, à superstar planétaire en 2024, va-t-il le bloquer ou le transcender?

Le 31 mai, Mbappé a félicité immédiatement le PSG de son titre historique en Ligue des champions, écrivant "Le grand jour est enfin arrivé" sur les réseaux sociaux. Il a ensuite confié en conférence de presse avec les Bleus: "J'étais content parce que je pense qu'ils le méritent. Ils ont connu tellement d'années où ils ont galéré. J'ai fait partie de ça aussi, j'ai connu toutes les étapes de la Ligue des champions sauf la victoire".

Une déclaration fair-play envers un club qui a été jusqu'à le priver de terrain à l'été 2023 face à son refus de prolonger. Mais cet aveu raconte aussi en creux la frustration et l'amertume qu'a laissé à Mbappé son long bail parisien. Son ego de joueur hors norme en a forcément pris un coup lorsque l'équipe qu'il venait de quitter a produit un football de rêve et conquis le trophée que lui a échoué à lui apporter.

Adimiration

L'admiration suscitée par un Ousmane Dembélé non seulement buteur et passeur mais aussi premier défenseur au pressing, et donc candidat au Ballon d'or, n'a sans doute pas échappé non plus à Mbappé.

Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi (de gauche à droite) sous le maillot du PSG lors de la demi-finale de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund le 7 mai 2024 à Paris AFP

Marquer et gagner contre le PSG mercredi serait envoyer le message que lui aussi a ses meilleures années devant lui et qu'il faudra compter avec lui et le Real Madrid la saison prochaine. Le numéro 9 n'a pas non plus fait une croix sur le Ballon d'or qui sera décerné en septembre, et remporter le Mondial des clubs ajouterait à son statut de "soulier d'or".

Mais la rencontre de mercredi sera aussi pour Kylian Mbappé l'occasion de revoir ses anciens coéquipiers, pour certains de bons amis comme Dembélé et Achraf Hakimi. Emotions positives comme négatives devraient se mêler au coup d'envoi mais le natif de Paris a une belle occasion de faire parler le sang-froid qui a fait sa réputation.