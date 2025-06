Mondial des clubs: sans Dembélé, le PSG s'en remet à Doué et "Kvara"

L'ailier français du PSG Désiré Doué célèbre son but avec ses coéquipiers, l'attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia (g.), l'attaquant français Ousmane Dembélé (c.) et le défenseur brésilien Marquinhos (d.), lors de la finale de Ligue des champions contre l'Inter Milan, à Munich, le 31 mai 2025

Avec la blessure du patron de l'attaque Ousmane Dembélé, le PSG compte sur ses nouvelles stars Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia pour franchir sans encombre le premier tour du Mondial des clubs.

Dembélé, en lice pour le Ballon d'or après une saison exceptionnelle, fait partie du groupe qui s'entraîne tous les matins au camp universitaire de Crawford Field, à Irvine, banlieue sud de Los Angeles. Seulement, lui travaille seul à la récupération de sa blessure à la cuisse subie lors de France-Espagne le 5 juin.

Le virevoltant numéro 10 ne pourra très probablement pas jouer contre l'Atlético Madrid dimanche (21h00) au Rose Bowl stadium de Pasadena. Et il est vraisemblable que son entraîneur Luis Enrique veuille le préserver lors du match contre Botafogo, jeudi. Même un retour pour affronter les Seattle Sounders le 23 juin n'est pas garanti.

Il va donc falloir se débrouiller sans l'homme aux 33 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues avec le PSG cette saison. D'autant que son influence à la construction du jeu et au pressing à la perte du ballon dépasse le seul aspect statistique.

L'attaquant international français Désiré Doué contrôle le ballon lors du match pour la troisième place de la Ligue des nations contre l'Allemagne, à Stuttgart, le 8 juin 2025 AFP

Pourtant, le PSG peut s'enorgueillir de l'émergence, ces derniers mois, de deux artistes et gros caractères en attaque, qui auront pour mission de porter l'équipe au premier tour: Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué.

Un manque de faux 9

Le premier n'est, à 24 ans, pas une révélation à proprement parler. Il a été l'artisan principal du titre du Napoli en 2023 et le leader de la séduisante sélection géorgienne à l'Euro-2024. Mais "Kvara" a surpris jusqu'à Luis Enrique en ajoutant à son panel de dribbles fous et de passes inspirées une rare détermination à défendre. Sa finale de C1 à Munich a été à son image, généreuse, parfois dispersée avec plusieurs occasions manquées, mais en dernière analyse décisive, avec en cerise sur le gâteau un but.

Désiré Doué, déjà auteur d'un très bon début d'année 2025, a fait irruption avec fracas sur la scène des plus grands, le 31 mai, à trois jours de ses 20 ans: un doublé, une passe décisive et des dribbles virtuoses. Sa maturité mentale et physique suggère qu'il peut être un leader d'attaque, déjà, pour ce PSG au Mondial des clubs.

Dembélé lui-même avait adoubé l'international français en avril, louant son "professionnalisme, pour son âge": "Doué est pétri de talent, il va aller loin, il est très mature, très professionnel".

Reste à savoir à quel joueur ces deux attaquants seront associés. L'un comme l'autre, placés la plupart du temps comme ailiers, peuvent théoriquement remplacer Ousmane Dembélé en faux 9, mais les tentatives de Luis Enrique en la matière n'ont pour l'instant pas convaincu.

L'attaquant géorgien du Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia lors de la finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan, à Munich, le 31 mai 2025 AFP

Le Sud-Coréen Lee Kang-in avait fait plusieurs piges à ce poste, mais l'entraîneur ne semble plus le considérer comme un joueur de premier plan dans l'équipe. Le Portugais Gonçalo Ramos est davantage un pur avant-centre et ne joue plus beaucoup, lui non plus. Quant à Bradley Barcola, il a lui aussi été touché lors de France-Espagne. L'ancien Lyonnais pourrait jouer contre Botafogo mais dimanche, sa participation est tout sauf certaine.

La présence en face d'un Julian Alvarez qui excelle dans le rôle d'attaquant-passeur-dribbleur avec l'Atlético Madrid, et que les rumeurs avaient un temps envoyé au PSG à son départ de Manchester City, risque de remuer le couteau dans la plaie.