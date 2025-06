Mondial des clubs: séance de rattrapage pour Mbappé

Privé de titre majeur cette saison malgré des statistiques personnelles affolantes avec le Real Madrid, Kylian Mbappé espère réparer l'anomalie et se relancer dans la course au Ballon d'Or lors du Mondial des clubs pour lequel son équipe affiche de hautes ambitions.

Avec 43 réalisations, toutes compétitions confondues, et un premier Soulier d'Or en poche, le capitaine des Bleus a rempli ses objectifs comptables pour son premier exercice madrilène. Mais sur un plan collectif, le bilan reste peu fameux: devancé par le FC Barcelone en Liga et éliminé par Arsenal en quarts de finale de la Ligue des champions, le Real a manqué tous ses grands rendez-vous et ce ne sont pas les victoires en Supercoupe d'Europe et en Coupe Intercontinentale qui vont le consoler.

De quoi éclipser, voire même relativiser les performances de Mbappé, certes "pichichi" (meilleur buteur) en Liga mais incapable d'être le sauveur attendu en C1. Heureusement pour le Real et pour l'attaquant français, la première édition de la si décriée Coupe du monde des clubs offre une séance de rattrapage.

L'attaquant français du Real Madrid, Kylian Mbappé, lors du match de Ligue des champions contre Salzbourg, à Madrid, le 22 janvier 2025 AFP/Archives

Le club de Florentino Perez, si fier de son histoire prestigieuse et de son palmarès inégalé (15 Ligue des champions, 36 titres de champion d'Espagne), se rêve en premier lauréat de cette nouvelle compétition et Mbappé y voit un moyen de marquer les esprits sur la scène internationale.

Car le Bondynois (26 ans) n'a semble-t-il pas abandonné toute prétention au sujet du Ballon d'Or, malgré l'avance dans les pronostics d'Ousmane Dembélé, grand artisan du sacre du PSG en Ligue des champions, et du prodige espagnol Lamlne Yamal (17 ans).

"Le Ballon d'Or, c'est en septembre"

S'il a déclaré se prononcer en faveur de Dembélé, son coéquipier chez les Bleus et ex-compère à Paris, samedi lors de la conférence de presse précédant le match entre la France et l'Allemagne en Ligue des nations, il n'a pas hésité à ajouter une petite phrase lourde de sens: "Le Ballon d'Or, c'est en septembre (le 22, ndlr). Il se passera beaucoup de choses d’ici là".

Mbappé est donc bel et bien désireux de rebattre les cartes et de semer le doute parmi les votants pour le trophée individuel suprême. Ce qui passe forcément par des prestations de haut vol au Mondial des clubs où l'attend un premier tour très facile contre Al-Hilal (Arabie saoudite), Pachuca (Mexique) et Salzbourg (Autriche).

La superstar a profité de la dernière fenêtre internationale de la saison pour regonfler son moral en équipe de France après des mois de turbulences et un Euro-2024 raté. Il a ainsi mis un terme à une longue disette, inscrivant face à la Mannschaft (2-0) son premier but en sélection dans le cours du jeu depuis le 5 juin 2024 et son 50e en 90 capes. Si son rôle de leader, sur et en dehors des terrains, a pu être contesté, le stage des Bleus lui a permis de remettre quelques pendules à l'heure.

"Depuis janvier, je me sens bien, je fais de bonnes perfs, ce n'est pas parfait mais je suis sur une pente ascendante, ça fait plaisir, le plus important est de gagner des titres. La Coupe du monde des clubs est très importante", a-t-il expliqué samedi.

L'attaquant français Kylian Mbappé (d.), le défenseur croate Josko Gvardiol (c.) et l'attaquant français Ousmane Dembélé (g.) lors du quart de finale retour de Ligue des nations entre la France et la Croatie, à Saint-Denis, le 23 mars 2025 AFP/Archives

Au Real aussi, l'idée est de partir d'une feuille blanche. Mbappé va pouvoir profiter aux Etats-Unis d'une équipe quelque peu reformatée et surtout renforcée. Carlo Ancelotti, parti diriger le Brésil, a cédé son poste d'entraîneur à Xabi Alonso, champion d'Allemagne surprise en 2024 avec le Bayer Leverkusen, qui fera ses grands débuts à l'occasion du tournoi, tout comme les deux recrues toutes fraîches, les défenseurs anglais Trent Alexander-Arnold et espagnol Dean Huijsen.