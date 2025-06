Mondial des clubs: sous le soleil californien, le PSG de l'insouciance à la crispation

De l'arrivée décontractée du Paris SG à Los Angeles à la défaite crispante contre Botafogo jeudi, récit d'un séjour californien qui est passé en quelques heures de tournée triomphante du champion d'Europe à premier tour tendu au Mondial des clubs.

Mercredi, à la veille de la déconvenue contre Botafogo (1-0) au Rose Bowl de Pasadena, l'ambiance est encore au beau fixe, sur les terrains d'entraînement habituellement dédiés aux "Ant Eaters" ("fourmiliers") de l'université d'Irvine, banlieue sud de Los Angeles.

A quelques dizaines de mètres, des équipes universitaires de natation passent comme si de rien n'était, comme si le champion d'Europe de "soccer", l'équipe à battre du moment dans le sport le plus populaire au monde, n'avait pas investi les lieux pour une dizaine de jours.

Il faut dire que les Parisiens affichent alors une telle décontraction sur la pelouse qu'on pourrait se méprendre sur leur identité, si ce n'étaient les tirs en pleine lucarne d'Achraf Hakimi et Gonçalo Ramos ou les dribbles de Désiré Doué.

Même la course à la récompense individuelle suprême, gros enjeu pour le club de la capitale, avec Ousmane Dembélé favori, est sujet à plaisanteries. "Vitinha, ballon d'Or ?", s'esclaffe un joueur pour se moquer d'un tir complètement manqué du milieu de terrain, désigné homme du match contre l'Atlético Madrid (4-0).

"Se relaxer... et gagner"

Ce succès large et flatteur avait embelli un peu plus le séjour des Parisiens, euphoriques depuis leur finale irrésistible contre l'Inter Milan (5-0) pour remporter la première Ligue des champions de l'histoire du club, deux semaines plus tôt.

La déception de Khvicha Kvaratskhelia, l'ailier géorgien du Paris SG, seul au milieu des joueurs de Botafogo à la fin du match du Mondial des clubs ente les deux équipes le 19 juin 2025 au Rose Bowl stadium à Los Angeles AFP

L'entraîneur Luis Enrique -- pieds nus sur la pelouse -- l'a confié: "la dernière semaine avant la Ligue des champions, c'était difficile à cause de l'excitation autour de l'équipe. Mais maintenant les rires dominent. Je suis vraiment heureux de l'atmosphère que je ressens".

"Tout le monde profite, sous le soleil c'est mieux pour travailler", s'est réjoui l'attaquant Gonçalo Ramos. Gianluigi Donnarumma a aussi dit "merci au coach, merci à la direction" pour le quartier libre donné aux joueurs tous les après-midis, "afin de se relaxer" pour mieux... "gagner".

Car le PSG n'est pas arrivé le 10 juin en touriste au Mondial des clubs. Côté affaires, il entend profiter de ce nouveau format à 32 équipes pour assurer sa promotion aux Etats-Unis et surfer sur la vague Ligue des champions. Le président Nasser Al-Khelaïfi est de la partie.

Déjà plus implanté que la plupart des autres clubs européens, Paris s'est installé dans une "PSG House" éphémère à Los Angeles, une boutique augmentée d'activités gratuites. Le club a communiqué sa satisfaction jeudi sur les ventes records de son nouveau maillot domicile: +37 % par rapport au lancement du maillot domicile 2021/22, record jusque-là sur cette catégorie.

Hagards

Côté sportif, l'enjeu aussi est important. Le PSG considère cette compétition comme le prolongement direct de son titre européen et non comme l'une des tournées ordinaires qu'il a pu organiser à l'étranger depuis une dizaine d'années.

Et contrairement à beaucoup d'autres équipes continentales qui ont coupé après leur saison, considérant ce tournoi comme un redémarrage avec de nouvelles recrues, les Parisiens sont arrivés en pleine bourre, mus par l'objectif d'un quintuplé, après la C1, le championnat, la Coupe de France et le Trophée des champions.

A la veille du match contre Botafogo, Luis Enrique a maintenu une certaine pression en repoussant toujours plus loin l'objectif final: "Nous n'en sommes qu'au début, aux premiers pas d'une équipe qui veut devenir dominante. Notre objectif est très, très ambitieux".

Joao Neves, le milieu du PSG, tente de s'interposer devant Igor Jesus, l'attaquant de Botafogo, lors du match du Mondial des clubs entre les deux équipes le 19 juin 2025 au Rose Bowl stadium à Los Angeles AFP

Mais désormais, avant de voir aussi loin, il faudra s'extirper du premier tour. La défaite contre le club brésilien, dont le bloc bas a mis en échec les tentatives peu inspirées des attaquants parisiens, a semblé sonner les joueurs de la capitale, hagards au coup de sifflet final.

Devant les journalistes quelques minutes plus tard, Désiré Doué, qui arborait le sourire des conquérants depuis plusieurs semaines, a perdu de sa superbe, décontenancé par ce revers inattendu. "Personne n'aime être au pied du mur."

Dimanche, le groupe s'envolera à Seattle en vue de son dernier match du groupe B, contre les Sounders lundi (21h00/19h00 GMT). Avec une bonne nouvelle tout de même: le retour d'Ousmane Dembélé à l'entraînement collectif.