Mondial des clubs: Yildiz porte la Juventus vers les 8e de finale

La Juventus Turin a facilement dominé le Wydad Casablanca 4-1, dimanche à Philadelphie, grâce à une très belle prestation de Kenan Yildiz, auteur d'un doublé, un large succès qui lui permet de se qualifier pour les huitièmes de finale du Mondial des clubs.

Après avoir écrasé Al Ain (5-0), la Juve a fait l'essentiel et a aussi profité de la victoire sans appel de Manchester City face à l'équipe émiratie, dans la nuit de dimanche à lundi (6-0), pour s'offrir un billet pour le prochain tour.

La "Vieille Dame", sans forcer outre mesure son talent, a pu compter sur Yildiz, dans tous les bons coups, pour faire la différence.

Déjà à l'origine de l'ouverture du score contre son camp du malheureux Abdelmounaim Boutouil (6e), le N.10 Turc s'est distingué par une frappe magistrale (16e) avant de se jouer tranquillement de la défense marocaine à la suite d'un beau service de Randal Kolo Muani (69e), portant son total dans le tournoi à trois réalisations.

Dusan Vlaovic a inscrit un quatrième but sur penalty en fin de rencontre (90e+4).

Mauvais choix

Mais la prestation des joueurs d'Igor Tudor n'a pas toujours été des plus limpides et ceux-ci se sont un peu endormis une fois leur avance acquise, multipliant les mauvais choix et les passes imprécises. Ce dont a su profiter le Wydad en réduisant la marque par l'intermédiaire du Sud-Africain Thembinkosi Lorch, bien lancé par Nordin Amrabat, toujours alerte à 38 ans (25e).

Le spectacle a plutôt été dans les tribunes du Lincoln Financial Field que les supporteurs du Wydad ont enflammé en craquant des fumigènes, sous les yeux ébahis des spectateurs américains, guère habitués à l'usage d'engins pyrotechniques dans leurs stades.

Si Andrea Cambiasso a trouvé le poteau en seconde période (57e), Randal Kolo Munani a livré une prestation mitigée. Après son doublé face à Al Ain, l'attaquant français a peiné à s'imposer, ratant même une occasion immanquable après la pause (61e). RKM, prêté par le PSG et dont l'avenir est encore incertain, s'est toutefois rattrapé avec sa passe décisive pour Yildiz et peut déjà se projeter vers les huitièmes de finale avec ses coéquipiers.