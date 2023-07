Mondial: Diani-Le Sommer, un duo à parfaire

Alignée pour la première fois dans l'axe de l'attaque des Bleues par Hervé Renard, la doublette Kadidiatou Diani - Eugénie Le Sommer a buté sur la Jamaïque (0-0) dimanche en début de Mondial à Sydney, entre manque de réussite et automatismes à trouver.

En l'absence de Marie-Antoinette Katoto et Delphine Cascarino pour cause de blessure, deux valeurs sûres offensivement chez les Tricolores, le chemin du but doit passer par ces deux vedettes en Australie... Mais l'attelage est encore loin d'être huilé.

"Je les ai déjà vues faire de meilleurs matches", a glissé dans un sourire la défenseure jamaïcaine Deneisha Blackwood après la rencontre, comme pour résumer la soirée compliqué du duo.

À 34 ans et pour sa 180e sélection (89 buts), Le Sommer ne s'est pas économisée sur la pelouse du Sydney Football Stadium, multipliant les décrochages quitte à venir très bas soutenir son milieu de terrain.

Quant à Diani (85 sélections, 22 buts) chargée de prendre la profondeur, elle a été la Française la plus proche de marquer durant la rencontre, d'un tir rasant bien détourné par la gardienne (36e) puis d'un superbe enchaînement contrôle-frappe finalement contré par la défense jamaïcaine (45e+5).

Sa tête à la 67e minute est également passée juste à côté des cages, avant une énorme occasion en fin de match, une tête venue s'écraser sur la barre puis le poteau (90e).

"Complémentaires" ?

Mais finalement, contre la 43e nation mondiale, certes solide physiquement mais théoriquement largement à la portée des Bleues, l'impression générale laissée par le duo d'attaque reste encore insuffisante pour espérer aller loin dans la compétition.

"On aurait pu quand même mieux se trouver, notamment en première période, mais ce sont des axes sur lesquels on va encore travailler", a commenté après la rencontre l'ex-Parisienne, "Kady" Diani, en partance pour un nouveau club la saison prochaine.

Le sélectionneur Hervé Renard voudra-t-il les revoir à l'œuvre ensemble dans cette position ? Dimanche, il les a alignées pour la première fois dans ce système tactique depuis sa prise de poste en avril.

La déception de l'attaquante française Eugénie Le Sommer après le match nul contre la Jamaïque, au Mondial, le 23 juillet 2023 à Sydney AFP

Ce 4-4-2 inédit dans le mandat de l'entraîneur devait permettre à Diani de se rapprocher du but, et à Le Sommer d'apparaître un peu moins esseulée.

"Je pense qu'on peut être complémentaires, mais le jeu a fait qu'on ne s'est pas beaucoup trouvées", a néanmoins reconnu la Bretonne après la rencontre. "On peut encore mieux faire."

"Des efforts différents"

Sans but marqué, le pari ne peut pas être considéré comme réussi, même si l'ex-Parisienne s'est montrée bien plus dangereuse dimanche que lors de ses deux dernières apparitions, en préparation contre l'Irlande (victoire 3-0) puis l'Australie (défaite 1-0). "Kady" évoluait alors sur l'aile droite, avec davantage de travail défensif à fournir.

"Jouer sur le côté, c'est vrai que cela demande des efforts différents", relevait la joueuse de 28 ans ces derniers jours à Sydney, sans clairement donner sa préférence après une saison passée dans l'axe au Paris SG.

Le paramètre physique est toutefois important pour Diani, blessée à une épaule fin mars et revenue sur les pelouses uniquement pour préparer le Mondial. "Je dois retrouver mon rythme d'avant la blessure, mais je pense que je suis sur la bonne voie", a estimé celle qui est pressentie la saison prochaine du côté de l'OL... Le club de Le Sommer, meilleure buteuse de l'histoire des Bleues (89 buts).

Cette dernière, trois fois buteuse depuis l'arrivée d'Hervé Renard alors qu'elle vivait loin de la sélection depuis deux ans sous Corinne Diacre, reste aussi sur sa faim. Sa seule opportunité dimanche fut une frappe à ras de terre sans grand danger, après un service de... Diani. L'une des rares combinaisons entre les deux buteuses.