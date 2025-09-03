Mondial féminin de volley: les Bleues pour continuer à écrire l'Histoire

La capitaine de l'équipe de France Héléna Cazaute s'apprête à servir lors du 8e de finale contre la Chine au Mondial de volley, le 31 août 2025 à Bangkok

Quatre jours après avoir réalisé contre la Chine (3-1) le plus grand exploit de son Histoire, l'équipe de France féminine de volley-ball retrouve jeudi (12h00 françaises) à Bangkok le Brésil en quarts de finale pour poursuivre son incroyable épopée au Mondial.

De retour dans la compétition après 51 ans d'absence, les Bleues veulent rattraper le temps perdu et avaler quatre à quatre les marches qui les séparent du plus haut niveau international.

Il n'est plus très loin, après un été, le premier sous les ordres du nouveau sélectionneur Cesar Hernandez, qui aura agi comme un formidable accélérateur, avec une solide neuvième place en Ligue mondiale suivie de ce grand huit.

Un premier quart qu'Héléna Cazaute espère confirmer par une place dans le dernier carré. "On est en train d'écrire l'Histoire, mais on a envie d'aller chercher encore plus, d'écrire quelque chose d'encore plus beau", déclare à l'AFP la capitaine.

Il "reste cinq jours" de compétition aux Françaises, soit jusqu'à la finale dimanche, ose même Hernandez, qui "aborde chaque compétition avec l'objectif d'en disputer le dernier match".

L'Espagnol en est cependant conscient, les derniers hectomètres vers les sommets sont souvent les plus ardus: "Nous gravissons l'Everest, et plus on monte, plus la difficulté s'élève, plus l'oxygène se fait rare et la souffrance présente."

Après la Chine, alors 4e nation mondiale, l'ascension passe par le Brésil, classé deuxième (la France est 13e), monté sur la dernière marche du podium aux Jeux olympiques l'été dernier et vice-champion du monde en titre. Et bien décidé à décrocher son premier titre mondial pour réparer une incongruité.

Mais après avoir pris leur revanche sur les Chinoises, qui les avaient balayées aux JO-2024 (3-0), les Bleues en veulent une autre contre les Auriverde, qu'elles ont poussées dans leurs retranchements et au tie-break (2-3) à deux reprises cet été. La première en Ligue des nations, la seconde dans ce même Mondial, en poules, après avoir mené deux sets à zéro.

"Que du bonus"

Mais entre Chiang Mai (nord), lieu de ce premier rendez-vous thaïlandais, et le quart à venir à Bangkok, elles sont sorties de la jungle, plus fortes après avoir enfin terrassé l'une des meilleures nations mondiales.

"Nous avons plus de chance de rivaliser contre le Brésil car nous avons désormais l'expérience d'une victoire contre une grosse équipe" estime ainsi Hernandez, qui capitalise sur les fondations posées par son prédécesseur, le Belge Emile Rousseaux, lequel a hissé l'équipe de France de la deuxième voire troisième division mondiale à la première.

Les Françaises célèbrent un point lors du huitième de finale du Mondial de volley contre la Chine, le 31 août 2025 à Bangkok AFP

Le technicien espagnol, qui a apporté confiance et constance aux Françaises, les appelle à "être courageuses et suivre le plan de jeu".

Il passera notamment par un "meilleur contrôle de la balle en défense" et de la pointue brésilienne Rosamaria, qui "avait changé le match à 0-2" en poules.

"Il faudra gagner davantage de rallies et ne pas se relâcher si on mène car le Brésil nous mettra une énorme pression", a également prévenu Hernandez.

De la pression, les Bleues, menées par Cazaute et Iman Ndiaye en attaque ou encore Juliette Gelin en défense, n'en ont aucune avant le match selon leur capitaine.

"Ce n'est que du bonus pour nous. On est juste en train de kiffer le moment présent et c'est comme ça qu'on est bien depuis le début", lance Cazaute. Qui entend bien avec ses équipières repousser au maximum la fin.