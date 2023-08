Mondial féminin: l'Angleterre en 8e avec facilité, les Etats-Unis en tremblant

L'attaquant anglaise Lauren James (c) félicitée par ses coéquipières après l'un de ses deux buts contre la Chine, au Mondial, le 1er août 2023 à Adelaïde

Largement victorieuse de la Chine (6-1) mardi, l'Angleterre s'est facilement qualifiée pour les 8e de finale du Mondial féminin, tandis que les doubles tenantes du titre américaines ont tremblé jusqu'au bout pour arracher leur qualification contre le Portugal (0-0).

Déjà en tête du groupe D, les Anglaises ont confirmé leurs ambitions en dominant la Chine 6-1 pour assurer tranquillement leur qualification.

Les championnes d'Europe en titre affronteront en 8e le Nigeria, une des surprises de la compétition.

Derrière l'Angleterre, le Danemark, qui a dominé Haïti 2-0, jouera son 8e de finale contre l'Australie, première du groupe B.

Plus tôt dans la journée, les doubles tenantes du titre et favorites américaines ont frôlé la catastrophe et l'élimination face au Portugal (0-0).

Les coéquipières de l'attaquante star Sophia Smith ont été sauvées par un poteau sur un tir portugais dans le temps additionnel (90e+2), leur permettant de justesse d'accéder aux 8e de finale, probablement contre la Suède.

Ce sont finalement les Pays-Bas qui terminent en tête du groupe E, devant les Américaines, grâce à leur très facile succès contre le Vietnam (7-0), ce qui leur permettrait d'affronter vraisemblablement l'Italie ou l'Afrique du Sud.

L'attaquante américaine Megan Rapinoe (d) réconforte la Portugaise Jessica Silva, au Mondial, le 1er août 2023 à Auckland AFP

Ces deux nations s'affrontent mercredi, avec un avantage pour les Italiennes (3 points) qui n'auraient besoin que d'un nul contre les Sud-africaines (1 point) pour voir les 8e, hormis si la Suède est défaite.

Mais les Suédoises, 3èmes au classement mondial, sont de larges favorites contre l'Argentine, dernière du groupe, pour assurer leur première place.

Pour la France, victorieuse du Brésil (2-1), le prochain obstacle à franchir est le modeste Panama. Les Brésiliennes de Marta, seulement troisièmes de ce groupe F, auront elles fort à faire face aux Jamaïcaines, qui avaient accroché la France (0-0) et sont toujours en lice pour la qualification.

Les matches de mercredi

Groupe F

(12h00) Jamaïque - Brésil

Panama - France

Groupe G

(09h00) Afrique du Sud - Italie

Argentine - Suède