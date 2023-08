Mondial féminin: les Bleues impitoyables avec les Marocaines

Par Alice LEFEBVRE et Antoine MAIGNAN

La milieu de terrain française Kenza Dali célèbre avec ses coéquipières en marquant le deuxième but de son équipe pendant le match de huitième de finale de la Coupe du monde féminine entre la France et le Maroc au stade Hindmarsh à Adélaïde, le 8 août 2023

Sérieuse et appliquée, l'équipe de France féminine a maîtrisé le Maroc (4-0) sans se laisser rattraper par le contexte émotionnel de la rencontre, mardi à Adélaïde, prenant rendez-vous pour un quart de finale passionnant contre l'Australie samedi (9h00/07h00 GMT) au Mondial.

Rien n'a perturbé les Bleues, mardi soir dans l'ambiance feutrée du Hindmarsh Stadium. Ni le froid de l'Australie méridionale, avec une douzaine de degrés au thermomètre; ni l'opposition marocaine, bien moins accrocheuse que redouté; ni l'émotion d'un match particulier pour plusieurs acteurs de la rencontre, liés au Maroc de près ou de loin.

Avec une Kadidiatou Diani encore impressionnante et impliquée sur trois buts (1 but, 2 passes décisives) et une Eugénie Le Sommer créditée d'un doublé, la France a déjà égalé son parcours de l'édition 2019 à domicile, un Mondial qui s'était terminé face aux futures championnes américaines (2-1).

Samedi à Brisbane, un autre morceau et une toute autre atmosphère attendent le sélectionneur Hervé Renard et ses Tricolores face aux Australiennes, co-organisatrices du tournoi et très ambitieuses.

Les "Matildas", qui viennent de récupérer leur star offensive Sam Kerr de retour de blessure, seront soutenues par près de 50.000 supporters, quasiment quatre fois plus que l'affluence de mardi à Adélaïde dans le plus petit stade du tournoi (13.500 personnes).

Le Maroc dépassé

Les Bleues connaissent très bien leurs futures adversaires pour les avoir affrontées le 14 juillet en fin de préparation, avec une défaite 1-0 à la clé après une prestation assez terne à Melbourne.

L'attaquante française Eugénie Le Sommer marque le quatrième but de son équipe lors du match de huitième de finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc au stade Hindmarsh d'Adélaïde, le 8 août 2023 AFP

Il faudra remettre la machine en route, très clairement, car les Françaises viennent d'enchaîner deux oppositions à sens unique. Ce fut le cas face au Panama (6-3) en fin de phase de groupes avec une équipe remaniée, puis mardi soir contre une sélection marocaine dépassée dans tous les secteurs et rattrapée par son inexpérience à ce niveau -- les Lionnes de l'Atlas disputaient leur premier Mondial --.

Hervé Renard, qui a renfilé la doudoune à la mi-temps après avoir tenu le choc en chemise blanche pendant 45 minutes, se satisfera d'un tel déroulement, alors que la France a longtemps cru devoir affronter l'Allemagne dès les huitièmes. Il s'est même permis de faire entrer les deux dernières joueuses de champ non-utilisées jusque là, Aïssatou Tounkara et Naomie Feller.

Le sélectionneur français Hervé Renard salue la défenseuse française Sakina Karchaoui lors de son remplacement pendant le huitième de finale de la Coupe du monde féminine entre la France et le Maroc au stade Hindmarsh d'Adélaïde, le 8 août 2023 AFP

Le technicien, nommé au printemps, est désormais à une marche de remplir son premier objectif: qualifier les Bleues pour les demi-finales pour la deuxième fois de leur histoire après 2011. Si les Bleues passent l'obstacle australien, elles retrouveront dans le Final Four la Colombie ou l'Angleterre, championne d'Europe en titre.

Côté marocain, le sélectionneur Reynald Pedros, ancien coach de six Françaises à Lyon, n'a pas pu faire de miracles. Mais sa Coupe du monde était déjà réussie avant le coup d'envoi.

Karchaoui mesurée

Dans ce duel entre entraîneurs français, Hervé Renard a su, pour sa part, maîtriser l'aspect émotionnel de la rencontre, lui qui garde de "merveilleux souvenirs" de la sélection masculine marocaine dirigée entre 2016 et 2019.

L'attaquante marocaine Sakina Diki réagit à la fin du match de huitième de finale de la Coupe du monde féminine entre la France et le Maroc au stade Hindmarsh d'Adélaïde, le 8 août 2023 AFP

Une sérénité transmise à Sakina Karchaoui, qui vivait aussi un match à part en raison de ses origines marocaines. Passeuse décisive pour Diani sur le premier but (15e), la joueuse du Paris SG est restée en marge de ses partenaires lors des célébrations des buts, sans en faire trop.

Avant le choc à Brisbane, les attaquantes françaises ont fait le plein de confiance. Diani a de nouveau marqué après son triplé contre le Panama et Le Sommer a signé un doublé (24e, 70e). Même la milieu Kenza Dali a participé à la fête en marquant après un superbe mouvement (20e).

La défense ne peut pas en dire autant après la prestation peu rassurante d'Elisa De Almeida, qui avait suppléé Maëlle Lakrar, touchée à une cuisse. Contre l'Australie, les Bleues auront besoin du retour de leur défenseure centrale.