Mondial féminin: Ramirez et Usme, as des "Cafeteras"

Derrière le phénomène de précocité Linda Caicedo, qui attire la lumière, la surprenante sélection colombienne compte au Mondial sur deux joueuses offensives de classe mondiale, l'imposante buteuse Mayra Ramirez et la technique meneuse de jeu Catalina Usme.

Si les "Cafeteras" défient l'Angleterre samedi (12H30) à Sydney pour le premier quart de finale de leur histoire, elles ne le doivent pas qu'à l'ascension fulgurante de Caicedo, la pépite du Real Madrid.

Derrière cette future star du football féminin naviguent deux éléments essentiels de la sélection sud-américaine, qui a réalisé l'un des plus grands exploits en Coupe du monde en s'imposant contre l'Allemagne (2-1) lors de la phase de groupe.

Mayra Ramirez et Catalina Usme, presque dix ans d'écart, ont des trajectoires opposées qui se rejoignent en Australie pendant le Mondial, des styles de jeu également très complémentaires qui font le bonheur de la Colombie et de ses dizaines de milliers de fans présents "down under".

A 33 ans, Usme dispute sa troisième Coupe du monde après 2011 et 2015, elle porte avec autorité le brassard de capitaine et impressionne par sa qualité technique, sur coups de pied arrêtés notamment.

Avec 52 buts en 70 sélections, la joueuse de l'América de Cali est la meilleure buteuse de la sélection. Des statistiques qui font pâlir: son homologue masculin Radamel Falcao, meilleur buteur chez les hommes, n'a marqué que 36 buts avec la Colombie. Tout cela malgré deux graves blessures subie en 2012 et en 2014, qui ont considérablement freiné sa carrière.

Buteuse contre la Jamaïque en 8e de finale (1-0), Usme a signé l'un des plus beaux buts du tournoi, un enchaînement contrôle-frappe parfaitement réalisé. "J'ai seulement vu que le ballon arrivait, je l'ai contrôlé de la meilleure façon et il m'est resté entre les pieds", a-t-elle décrit après le match. "Tellement d'émotions m'ont atteinte quand j'ai vu le ballon aller dans les filets".

"Catalina Usme représente l'histoire, c'est une femme qui a marqué l'histoire de manière indélébile", a déclaré ces derniers jours sa partenaire Leicy Santos. "Elle mérite de vivre ce moment parce qu'elle nous a donné non seulement des buts mais aussi de l'espoir... Mentalement, c'est une personne très forte".

Pour concrétiser tous les bons ballons d'Usme, la Colombie compte sur une joueuse sous-cotée en Europe, l'impressionnante Mayra Ramirez (24 ans).

La joueuse de Levante est intenable sur les pelouses australiennes, même si elle n'a pas encore marqué. Infatigable, ce gros gabarit use les défenses adverses et libère une quantité d'espaces, notamment pour Caicedo et Usme.

"Mais c'est quoi cette joueuse ?"

Contrairement à cette dernière, restée toute sa carrière au pays, Ramirez s'est exportée dans le Championnat d'Espagne, à Huelva puis Levante... Et plusieurs médias l'annoncent dans un grand club ces prochaines semaines, évoquant l'intérêt potentiel du Paris SG et de Lyon.

Ces deux clubs français ont peut-être regardé avec attention la dernière sortie de Ramirez en France, en avril dernier face aux Bleues (défaite 5-2): la N.9 avait fait vivre un calvaire à la défense française et à Wendie Renard en première période.

"Quand je suis arrivée dans le championnat espagnol, elle jouait à Huelva et elle m'avait énormément surprise. Je me disais +mais c'est quoi cette joueuse ?+ Et après quand j'ai su qu'elle venait à Levante, j'étais très contente parce que c'est une top joueuse", raconte la milieu française Sandie Toletti, ancienne partenaire de la Colombienne. "Je suis contente pour elle qu'elle fasse une Coupe du monde comme ça. Parce qu'elle le mérite".

Contre la Jamaïque en huitièmes, l'attaquante a aussi fait parler d'elle après le coup de sifflet final, lorsqu'un jeune fan s'est introduit sur la pelouse pour approcher son idole. Sourire aux lèvres, Ramirez a repoussé la sécurité du stade pour permettre au garçon de prendre un selfie.

Sa popularité croissante ne ferait qu'augmenter si elle parvient à qualifier la Colombie pour une improbable demi-finale mondiale.