Mondiaux d'athlétisme: Mayer incertain pour le décathlon, tendon d'Achille douloureux

Le champion du monde en titre Kevin Mayer, rare chance de médaille française, est incertain pour le décathlon qui débute vendredi aux Championnats du monde d'athlétisme à Budapest en raison d'un tendon d'Achille gauche douloureux, a-t-il expliqué mardi.

"Il y a quinze jours, sur un entraînement de 400 m, dans le virage j'ai senti mon tendon d'Achille me faire mal, et à froid c'était la catastrophe, a-t-il raconté. Depuis, c'est la course à la rééducation, j'ai beaucoup d'outils pour y arriver, je donne tout comme un taré, c'est un énorme challenge."

"Quand mes probabilités de terminer un décathlon sont à plus de 50%, je n'en parle pas (d'éventuels problèmes physiques, ndlr), quand elles sont en dessous, j'en parle", a-t-il évalué.

"Ce n'est pas un aveu d'abandon, a cependant insisté Mayer (31 ans). Je fais tout ce qu'il faut pour arriver au départ du 100 m, mais à tout moment ça peut s'arrêter."

"On sait qu'il y a (les JO de) Paris l'année prochaine, et peut-être que je ne pourrai pas aller autant dans le mal que d'habitude", a souligné le double vice-champion olympique.

"Ce n'est pas fini, j'ai vraiment beaucoup d'outils pour faire en sorte que ce ne soit pas le même discours vendredi matin, a-t-il répété. Je prends le problème heure par heure et je fais tout ce qu'il faut pour y arriver."

"Même si je fais la première journée, le plus dur, ce sera le 400 m (la dernière épreuve de la première journée, ndlr) et le réveil du samedi matin après le 400 m, a néanmoins précisé le double champion du monde (2017 et 2022). Parce que dans le virage, c'est mon pied gauche qui est à l'intérieur, ça vient taper là ou ça fait vraiment mal."