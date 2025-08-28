Mondiaux de badminton: Alex Lanier et les frères Popov s'arrêtent en huitièmes

Le
28 Aoû. 2025 à 16h43 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le Français Alex Lanier lors de son 8e de finale des Mondiaux de badminton, face au Chinois Weng Hong Yang, le 28 août 2025 à Paris

AFP
Dimitar DILKOFF
Plus de Bleu en simple aux Mondiaux de Paris de "bad". Le N.1 français Alex Lanier (7e mondial) s'est incliné jeudi dès les huitièmes de finale face au Chinois Weng Hong Yang (16e), tout comme les frères Popov: Christo contre le N.1 mondial et Toma Junior, en soirée, face au N.2.

D'abord à l'initiative de l'échange, Alex Lanier a idéalement démarré la partie menant 12-4 avant de sombrer. Soudainement sans solution face à Weng, il a laissé le Chinois recoller à 18-18 avant de ne jamais reprendre l'ascendant, s'inclinant en deux manches (21-18, 21-12).

"Il s'est mis à changer de tactique et je suis devenu beaucoup trop impatient, j'ai fait beaucoup trop de fautes. J'étais juste mauvais tout simplement", a reconnu le badiste de 20 ans, absent des JO de Paris et révélé en 2024 grâce à sa victoire à l'Open du Japon, tournoi du deuxième niveau international.

Plus tôt dans l'après-midi, son compatriote Christo Popov (10e mondial) a subi la loi du N.1 mondial, le Chinois Shi Yu Qi (20-22, 21-13, 21-18), craquant dans la manche décisive après avoir mené 11-5.

"Il y a énormément de déception, je pense qu'il y avait vraiment la place... Je me suis arraché sur tous ses smashes qui étaient vraiment nickels. Tout le match était un gros boulot et ne pas conclure, ça laisse un goût amer", a réagi le Français de 23 ans auprès de la Chaine L'Equipe, reconnaissant que le Chinois avait "mieux géré le money-time".

Le Français Christo Popov face au Chinois Shi Yu Qi en huitièmes de finale des Mondiaux de badminton, à Paris, le 28 août 2025

AFP
Bertrand GUAY

Souvent très solide en défense, Christo Popov a remporté le premier set sur sa quatrième opportunité, avant de voir le Chinois égaliser. Auteur d'un début de set décisif tonitruant, le Français n'est pas parvenu à enrayer le retour de Shi Yu Qi après le changement de côté, avant de s'incliner sur la première balle de match, malgré plusieurs défenses héroïques.

"J'ai fait un très bon début de troisième manche. Après 11 (le changement de côté, NDLR), il a commencé à mieux jouer au filet et moi à être très court sur les lobs et ça, c'est punition directe" face au N.1 mondial, a-t-il analysé.

Public surchauffé

Toma Junior Popov (15e), le frère ainé de Christo, qui affrontait le N.2 mondial Anders Antonsen en soirée, est passé tout près de l'exploit devant le public surchauffé de l'Arena-Porte de la Chapelle.

Derrière au score et presque désabusé dans la première manche, "Tomi" a retourné le match et l'ambiance dans la deuxième, remontant un retard de huit points avant de remporter le set, sauvant une balle de match au passage.

Mais, dans la 3e manche, toute la puissance du Français de 26 ans n'a pas suffi contre le tacticien danois, et il s'est finalement incliné au bout du suspense sur la 4e balle de match d'Antonsen (21-6, 20-22, 21-19).

Conséquence de cette défaite, il n'y a donc plus de Français en compétition en simple dans ces Mondiaux.

En double mixte, la paire formée par Thom Gicquel et Delphine Delrue s'est qualifiée pour les quarts de finale en écartant le tandem taïwanais Ye Hong Wei et Chan Nicole Gonzales (19-21, 20-14, 20-17). Ils affronteront la paire chinoise Cheng Xing-Zhang Chi en quart de finale.

