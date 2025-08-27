Mondiaux de badminton: Christo et Toma Popov opposés aux N.1 et 2 mondiaux en huitièmes

Le Fançais Toma Popov en seizièmes de finale des Mondiaux de badminton le 27 août 2025 à Paris

Les frères Christo et Toma Popov ont accédé sans encombre mercredi à Paris aux huitièmes de finale des Mondiaux de badminton, où les choses vont se corser puisqu'ils y affronteront respectivement les N.1 et 2 mondiaux, le Chinois Shi Yu Qi et le Danois Anders Antonsen.

Christo Popov, N.2 français et 10e mondial, aura droit à un défi vertigineux jeudi face à Shi Yu Qi.

"Il va falloir être prêt à 100% dans tous les aspects. Il faut s'attendre à une grande bataille. Je vais tout donner et je suis assez confiant. Il y aura un peu de pression de son côté parce qu'il joue un Français chez lui, donc tout peut arriver", a dit le cadet des frères Popov au sujet de son futur adversaire, après son succès en deux manches (21-15, 21-16) devant le Hongkongais Ka Long (22e).

Le Français Christo Popov en seizièmes de finale des Mondiaux de badminton contre le Hongkongais Ka Long le 27 août 2025 à Paris AFP

L'aîné des frères Popov, Toma, a aussi franchi le cap du 2e tour en disposant (21-17, 21-9) du Sri-Lankais Viren Nettasinghe (76e).

Le défi s'annonce également de taille pour le 15e joueur mondial en huitièmes contre le Danois Anders Antonsen (N.2 mondial). Celui-ci ne s'est cependant qualifié que miraculeusement aux dépens de l'Indien H.S Prannoy (34e), face auquel il a dû sauver trois balles de match avant de l'emporter 21-8, 17-21, 23-21.

Les frères Popov seront accompagnés en huitièmes par la figure de proue du "bad" français, Alex Lanier (7e mondial), qui s'est imposé lui aussi en deux manches (21-17, 21-13) et sans trop de frayeur, mais sans paraître à son meilleur niveau, devant le Croate Aria Dinata (83e).

Les difficultés vont monter d'un cran au prochain tour pour le champion d'Europe de 20 ans qui sera opposé au Chinois Weng Hongyang (11e mondial). En cas de succès, Lanier affrontera en quarts le N.1 mondial ou Christo Popov.

Dans le camp français, se sont également qualifiés pour les huitièmes la paire formée par Thom Gicquel et Delphine Delrue en double mixte, qui a surclassé (21-9, 21-15) le tandem brésilien Fabricio Farias - Jaqueline Lima.

Le Français Alex Lanier en seizièmes de finale des Monfiaux de badminton contre le Croate Aria Dinata le 27 août 2025 à Paris AFP

Seule ombre au tableau tricolore: l'élimination au 2e tour du double dames composé de Tea Marguerite et Flavie Vallet, nettement battues 21-13, 21-12 par les Indonésiennes Lanny Tria Mayasari et Siti Fadia Silva Ramadhanti.