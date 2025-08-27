Mondiaux de badminton: Christo Popov face au N.1 mondial en huitièmes

27 Aoû. 2025 à 17h54 (TU)
Le Français Christo Popov en seizièmes de finale des Mondiaux de badminton contre le Hongkongais Ka Long le 27 août 2025 à Paris

Christo Popov a accédé sans encombres aux huitièmes de finale des Mondiaux de badminton, mercredi à Paris lors d'une journée parfaite jusqu'ici pour les Bleus, mais le N.2 français aura droit à un défi vertigineux jeudi face au N.1 mondial, le Chinois Shi Yu Qi.

"Il va falloir être prêt à 100% dans tous les aspects. Il faut s'attendre à une grande bataille. Je vais tout donner et je suis assez confiant. Il y aura un peu de pression de son côté parce qu'il joue un Français chez lui, donc tout peut arriver", a dit le cadet des frères Popov au sujet de son futur adversaire, après son succès en deux manches (21-15, 21-16) devant le Hongkongais Ka Long (22e).

Le 10e joueur mondial a été imité par la figure de proue du "bad" français, Alex Lanier, qui s'est imposé lui aussi en deux manches (21-17, 21-13) sans trop de frayeur mais sans paraître à son meilleur niveau devant le Croate Aria Dinata (83e).

Les difficultés vont monter d'un cran au prochain tour pour le champion d'Europe de 20 ans (7e mondial) qui sera opposé au Chinois Weng Hongyang (11e mondial). En cas de succès, Lanier affrontera en quarts le N.1 mondial ou Christo Popov.

L'aîné des frères Popov, Toma, a lui aussi franchi le cap du 2e tour en disposant (21-17, 21-9) du Sri-Lankais Viren Nettasinghe (76e). Le prochain rendez-vous s'annonce de taille puisque, si la hiérarchie est respectée, il devrait affronter N.2 mondial, le Danois Anders Antonsen, opposé à l'Indien H.S Prannoy (34e) dans la soirée.

Le Français Alex Lanier en seizièmes de finale des Monfiaux de badminton contre le Croate Aria Dinata le 27 août 2025 à Paris

La journée s'est bien passée aussi pour la paire composé de Thom Gicquel et Delphine Delrue, qui a accédé aux huitièmes de finale du double mixte en surclassant (21-9, 21-15) le tandem brésilien Fabricio Farias - Jaqueline Lima.

